108 persoane au fost arestate într-o operațiune de trafic de persoane. Câțiva angajați Disney au ajuns și ei în fața poliției

Majoritatea arestărilor efectuate au fost ale agresorilor sexuali și ale celor care solicitau muncă sexuală, dar poliția a arestat și suspecți sub acuzația de trafic de persoane și vânare online a copiilor. În timpul operațiunii, detectivii au lucrat sub acoperire pentru a comunica cu agresorii sexuali care au postat reclame online pe diferite site-uri web și platforme de socializare.

Traficul de copii

După ce au comunicat cu suspecții, detectivii i-au invitat să se întâlnească într-un loc unde au fost apoi audiați și arestați. Șeriful din comitatul Polk, Grady Judd, a spus: „Numai arestările unui traficant de persoane și a patru copii fac ca întreaga operațiune să merite. Acolo unde există prostituție, există exploatare, boală, disfuncție și familii rupte.”

Membrii organizațiilor anti-trafic One More Child, Heartland for Children și Selah Freedom din Sarasota au fost prezenți în timpul operațiunii pentru a oferi servicii și consiliere victimelor. Una dintre victime care s-a prezentat la locație a informat poliția că a fost forțată să muncească. Ea a acuzat-o pe Tiffany Nash, în vârstă de 32 de ani, că a amenințat cu violență împotriva ei dacă nu participa la activități sexuale, apoi a luat toți banii pe care i-a câștigat.

Detectivii i-au cerut femeii să o cheme pe Nash la locație, unde au arestat-o ​​sub acuzația de trafic de ființe umane, obținere de venituri din prostituție, deținere de cocaină, deținere de metamfetamină. În plus față de victime, detectivii au identificat și arestat adulți care comunicau inadecvat cu copiii. Unul dintre acești bărbați, Xavier Jackson, în vârstă de 27 de ani, a lucrat ca salvamar pentru Disney.

Jackson a trimis imagini cu el însuși făcând lucruri „total nepotrivite” și descrieri grafice ale actelor sexuale unui detectiv sub acoperire despre care el credea că este o fată de 14 ani. „Am menționat că Jackson se întâmplă să fie salvamar la Polynesian Resort pentru Disney?” a întrebat Judd în timpul unei conferințe de presă din 16 martie. „Crezi că sunt câțiva copii acolo? Asta e corect. Era salvamar la Polynesian Resort și se lăuda cu asta.”

Arestări în lanț

Jackson a fost arestat pentru trei capete de acuzare de transmitere a materialelor dăunătoare către un minor și o acuzație de utilizare ilegală a dispozitivului de comunicație bidirecțională. „Am protejat o fetiță care a fost îngrijită sau potențial îngrijită de acești criminali răi, devianți, bandiți, asta este tot ce sunt”, a spus Judd. „Sunt oameni periculoși.”

Ceilalți trei angajați Disney au fost arestați sub acuzația de a solicita o prostituată. Printre acestea se numără Wilkason Fidele, 24 de ani, care a lucrat la Cosmic Restaurant; Shubham Malave, 27 de ani, care a lucrat ca dezvoltator de software; și Ralph Leese, 45 de ani, care a lucrat în IT pentru Disney. Despre Leese, Judd a spus: „Este căsătorit. Așa că sunt sigur că Disney nu este mulțumit. Pun pariu că soția lui nu este mulțumită, dar suntem mulțumiți că l-am arestat.”

Disney a confirmat pentru CBS News că Jackson, Fidele și Leese au fost puși în concediu fără plată, menționând în același timp că Malave nu mai era angajat la Disney la momentul arestării sale, potrivit Allthatsinteresting.com.

Cea mai în vârstă victimă arestată a fost Derek Collins, în vârstă de 67 de ani, care s-a prezentat la reședință bând un Ensure, după cum a raportat CBS News. Cel mai tânăr era un bărbat de 17 ani. Ambii au fost arestați sub acuzația de a solicita o prostituată. Un alt bărbat arestat sub acuzația de a solicita o prostituată, Daniel Peters, în vârstă de 66 de ani, este fost judecător la Curtea subcircuitului al 4-lea din județul Cook din Illinois și fost asistent special pentru afaceri juridice în biroul de reglementări profesionale de la Biroul șerifului din comitatul Cook.