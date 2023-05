10,5 miliarde de lei, contribuția BAT România la bugetul de stat în 2022

BAT a plătit 10,5 miliarde de lei la bugetul de stat în 2022 BAT, cel mai mare jucător de pe piața tutunului din România, a avut un impact total în economie de peste 125 de miliarde de euro* în primii 25 de ani de prezență pe piața locală. Din această sumă, aproximativ 24 de miliarde de euro reprezintă contribuția directă la bugetul de stat sub formă de impozite și accize BAT are peste 3.000 de angajați în România și generează alte 30.000 de locuri de muncă pe lanțul valoric BAT construiește un viitor mai bun (A Better Tomorrow™), ceea ce include reducerea impactului afacerii asupra sănătății, oferind consumatorilor alternative cu risc redus** la fumat