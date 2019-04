Prim-vicepreședinte FPTR: „Cineva la Ministerul Turismului care nu a gestionat nici măcar un apartament sau o vilă vrea să gestioneze un turism, un litoral, o Deltă?”

Prim-vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) Nicolae Bucovală este revoltat că nu au fost consultați specialiștii în domeniu în ce privește proiectul legii turismului adoptat de Guvern. Acesta mai susține că a cerut de mai multe ori demisia Ministerului Turismului și că ministerul de resort nu poate fi condus de cineva care „nu a gestionat nici măcar un apartament sau o vilă”.





„Am cerut de nenumărate ori demisia ministrului Turismului. (...) Mai avem nevoie de minister atâta timp cât specialiștii nu sunt întrebați? Păi dacă vine cineva la Ministerul Turismului care nu a gestionat nici măcar un apartament sau o vilă, să mă ierte Dumnezeu, vrea să gestioneze un turism, un litoral, o Deltă?

Şi de câte ori discutăm acolo, la minister, chiar pe legea turismului, ni se pune pumnul în gură. Uitați-vă la OMD-uri (Organizații de Management al Destinațiilor), de ce nu se aplică OMD-urile, legea? De ce nu vor? Pentru că noi, patronatul FPTR, am cerut prin crearea OMD-ului să avem drept de vot 50% şi autoritățile locale 50%. Nu le convine. Atunci, şi noi am avea un cuvânt de spus - de ce nu se asfaltează, ce-i cu investiția de acolo. Şi noi trebuie să avem un cuvânt de spus. (...) Dacă ni se mai pune pumnul în gură, multora ne vine să mai trecem şi granița asta, dacă tot suntem în UE", a spus prim-vicepreședintele FPTR într-o conferință de presă organizată de Eximtur la Eforie Nord, informează agerpres.ro.

În opinia sa, agenții economici vor să gestioneze ei stațiunile unde își desfășoară activitatea.

„Scopul nostru este ca noi să ne gestionăm stațiunile, printr-un consiliu de administrație, un președinte angajat din afara României şi să vină să administreze stațiunea. Şi avem exemple. Cred că în cel mai scurt timp vom ajunge acolo, dar pentru asta trebuie să luptăm", a afirmat Nicolae Bucovală.

Prim-vicepreședintele executiv al FPTR, Dragoş Răducan a precizat, la rândul său, că în proiectul noii legi a turismului nu s-a ținut cont de observațiile aduse de patronatele din turismEl a mai afirmat că în noul proiect de lege a turismului „se practică dezinformarea” şi că miza este de fapt „cine gestionează banii".„Problema de fapt este cine gestionează banii. Banii sunt luaţi cu acordul nostru, de la noi, prin taxe, taxe de promovare, se duc la primărie, care împreună cu organizaţiile patronale din zona respectivă creează OMD-ul iar hotărârile... noi am cerut să fie 50% - 50%. (...) Aceşti bani care se iau de la noi am vrut să-i gestionăm tot noi, nu să-i cheltuim noi. (...) De exemplu, nu am fi de acord ca să se planteze panseluţe în ronduri, ci am prefera pentru început să se facă iluminatul public. Noi vrem ca aceşti bani să fie gestionaţi, controlaţi şi de noi, cei care îi dăm, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Această prevedere, această mutilare pe care o aduce legea turismului dă dreptul primăriilor să hotărască în caz că noi nu suntem de acord cu hotărârea pe care o iau ei", a declarat prim-vicepreşedintele executiv al FPTR.Proiectul noii legi a turismul care a fost adoptat miercuri de Guvern implică noi metode de control de tip „mystery guest” alături de descentralizarea unor competenție, a adăugat ministrul de resort, Bogdan Trif.

