🥋 Marius Vizer, președintele IJF, mesaj pentru Nadia Comăneci: „Contribuția ta este una magică!”

Un tribut de cel mai înalt nivel de la vârful sportului mondial! Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, îi transmite un mesaj de profund respect Nadiei Comăneci la aniversarea a 50 de ani de la istoricul „10 perfect”. Marius Vizer subliniază că moștenirea Nadiei depășește granițele sportului, marcând întreaga societate, și își exprimă mândria pentru modul în care aceasta își îndeplinește misiunea de Ambasadoare a Federației Internaționale de Judo.

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