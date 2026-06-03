HAI România! 🥊 Lucian Bute, despre legătura unică dintre el și Nadia Comăneci la Montreal: „Sunt privilegiat!”







Două nume de aur ale sportului românesc, adorate în același colț de lume! Fostul campion mondial Lucian Bute vorbește despre ce înseamnă Nadia Comăneci pentru el și pentru orașul Montreal, locul unde s-au născut atâtea fetițe cu numele „Nadia” după istoricul an 1976. Bute își amintește de momentul în care a fost alături de ea la inaugurarea „Pieței Nadia Comăneci” în Canada și povestește cu modestie despre mândria de a fi asociat cu „Zeița de la Montreal”.

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