🏛️ Diplomația din spatele literaturii: Rolul lui Vasile Alecsandri în formarea României Moderne
- Evenimentul zilei
- 24 februarie 2026, 14:50
De cele mai multe ori, marile schimbări istorice nu se fac pe câmpul de luptă, ci în saloanele diplomatice. Vasile Alecsandri este exemplul perfect al intelectualului care a știut să îmbine arta cu pragmatismul politic. Ce a reușit să obțină ca ambasador și ministru de externe? Apararea demnității naționale în fața consulului austriac.
Obținerea de sprijin militar (arme și instructori) din partea Franței lui Napoleon al III-lea. Alianțe strategice cu artizanul unității italiene, Contele Cavour. Câștigarea respectului Marii Britanii și recunoașterea oficială a „Prințului Cuza".
