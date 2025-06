Social ⁠Cum închiriezi o mașină în străinătate, dacă firmele se închid după ce aterizezi în țara cu pricina







Românii care merg în vacanțe în străinătate, dar aterizează la ore târzii au dificultăți în a închiria o mașină pentru a ajunge la destinație. Așa că cei care au trecut deja prin aceste situații vin cu sfaturi utile.

Găsirea unei mașini după 22.30, o adevărată provocare

Cei care ajung seara târziu în diferite locații din Europa se pot lovi de problema închirierii unei mașini. ”Ajutați-mă, vă rog, cu un sfat. Aterizez pe insulă duminică seara la ora 22:30. Vreau să închiriez o mașină, dar toate agențiile închid la ora 23:00 și nu cred că reușesc să ajung la birou la timp. Ce aș putea să fac? Presupun că v-ați întâlnit cu această situație” a întrebat o persoană pe un grup de călătorii.

Răspunsul a venit destul de rapid de la alți turiști trecuți prin această situație. ”Pune ora 22:30 la rezervare, pentru că atunci când faci booking-ul, va trebui să introduci și numărul zborului. Agentul de la închirieri auto rămâne, de obicei, 30–45 de minute după aterizare dacă are o mașină de predat, așa că nu-ți face griji. Îți recomand să cauți o mașină pe rentalcars.com/en, iar după ce găsești ceva potrivit, sună direct la compania de închirieri. Îi poți întreba dacă te pot aștepta – mulți fac și programarea prin telefon, iar în sistem se notează să te aștepte”, a explicat cineva.

Uneori se plătește o suprataxă

De asemenea, o altă persoană a comentat că a fost așteptată de cei de la firma de închirieri. ”Eu am pățit la fel anul trecut, am specificat la ora că ajung la 23 sa retrag mașina și m-au așteptat. Dacă nu se plătește (50 de euro în cazul meu) și te așteaptă. După aia cred că depinde de fiecare companie de închirieri”, a comentat internautul. ”Odrive rent a car. Așteaptă până la 24.00, după este o taxă, dar oricum te așteaptă. Relația cu ei a fost super ok, îi recomand”, a mai spus o altă persoană.