⁠Cât este de dur ca tată Ionuț Dolănescu. Fiica lui Ioana spune lucrurilor pe nume

Ionuț Dolănescu este tatăl a trei copii, dintre care o fată și doi băieți. Ioana, fata celebrului artist a vorbit deschis despre modul în care se comportă tatăl ei cu ea și dacă o încurajează sau nu în carieră.

Ioana Dolănescu este o adolescentă de 16 ani care a debutat și ea în muzică. Calcă pe urmele părinților așadar are nevoie și de sfaturile lor, dar și de susținere. Iar legat de acest aspect, fata spune cât de tare o ajută tatăl său. ”Am început să cânt puțin cu vocea și desigur vin la el pentru sfaturi. De regulă chiar îl ascult.

Iar dacă nu îl ascult, nu e nicio problemă, pentru că am liberul arbitru, tata mă înțelege. Nu face toată lumea ce vrea el. Îmi doresc numai să petrecem mai mult timp împreună”, a spus tânăra.

În ceea ce privește aclitățile lui de părinte, acestea sunt lăudate de către fiica lui cea mare. Ioana spune fără să stea pe gânduri că tatăl ei este cel mai bun. ”Cel mai bun tată pe care aș putea să mi-l doresc vreodată.

Mă sprijină, mă ajută. Da mă sfătuiesc cu el de fiecare dată când am o problemă”, a declarat adolescenta.

Ionuț Dolănescu este căsătorit de mai bine de 17 ani cu Doinița, soția sa. Cei doi au împreună trei copii care urmează cariera părinților, anume aceea de interpreți de muzică populară. Cât o privește pe soție, interpretul are numai cuvinte de laudă la adresa ei. „De cele mai multe ori, Doiniţa îmi compune melodii, vine cu idei muzicale originale şi mă fascinează acest fel al ei de-a fi.

Are şi o educaţie foarte robustă şi sănătoasă… Dacă nu ar fi ea, nu aş merge mai departe. Ne completăm frumos în cele din urmă şi pe scenă, şi acasă, în viaţa de zi cu zi”, a spus artistul