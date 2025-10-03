⁠Amalia Năstase: „Nu poți să-ți pierzi bucuria vieții că ți s-au lăsat sânii”

Amalia Năstase explică faptul că forma corpului nu ar trebui să afecteze nicio femeie care suferă din această pricină. Iar dacă soțul are ceva de reproșat, aceasta are și replica pregătită.

Fosta soție a lui Ilie Năstase a povestit la un podcast că bucuria vieții nu trebuie să depindă de forma corpului. ”Nu poți să-ți perzi bucuria vieții pentru că ți s-au lăsat sânii sau că te-ai mai îngrășat. A, gata, îmi pun ștreangul de gât că m-am îngrășat. Dacă mi-ar spune soțul nu ar mai trăi.

Nu există așa ceva. Ce soț aveți să vă spună că v-ați îngrășat? Măi, Brad Pitt, tu ești perfect? Nu trebuie să accepți chestiile astea. Tu te știi mai bine ca toată lumea cum ești și credeți-mă că orice femeie care s-a îngrășat ar vrea să slăbească. Câteodată reușesc, câteodată nu reușesc”, a spus Amalia Năstase.

Aceasta a trecut prin mai multe schimbări de greutate în ultimii ani. Practic s-a îngrășat și a slăbit de mai multe ori, dar nu a părut afectată de acest lucru. Momentul în care a avut 30 de kilograme peste greutatea ei a fost unul definitoriu. Atunci a fost momentul în care a decis să țină cură de slăbire.

Ceea ce i-a prins de minune. Fosta soție a lui Ilie Năstase a slăbit consistent. Însă acest lucru nu a ținut foarte mult, astfel că la începutul acestui an spunea că vrea să dea jos 15 kilograme.

A consultat și nutritionist, are și un plan, însă munca pare să îi stea în cale. Nu de alta, dar uneori ”se mai oprește într-o ciocolată”. Femeia de afaceri mai spune că are atâtea lucruri care să o împlinească că nu stă să se gândească tot timpul al câte kilograme are.

Aceasta are și trei copii, doua fete din căsătoria cu Ilie Năstase și un băiat din ultima căsătorie.