⁠Adi Mutu, mai ceva ca un general de armată. Ce n-au voie să facă copiii de la academie

Adi Mutu a explicat la un podcast că cei care vor să vină la Academia lui de fotbal trebuie să respecte anumite reguli care nu sunt negociabile. Una dintre ele are legătură cu aspectul fizic.

Fotbalistul a explicat faptul că cei mici care sunt înscriși la Academie nu au voie să se vopsească. ”În Academia mea, copiii nu au voie să vină vopsiți în cap în nicio culoare, decât cea cu care s-au născut. Pare ciudat și unii părinți se și uitau așa puți invers. Că dacă copilul vrea să se colpi di sole sau altă culoare că l-a văzut pe Neymar sau pe X sau Y, eu nu accept așa.

Asta este o regulă impusă de mine pentru că un copil trebuie să se gândească la Fotbal și nu la ce culoare are în cap. Strictețea asta este tot un mod de a educa un copil, fără telefoane, fără tablete. Nici nu există asemenea lucruri la Academie”, a spus ”Briliantul”.

De asemenea, fostul internațional a povestit că a fost departe de a fi cel mai talentat. Cu toate acestea disciplina făcut diferența. ”Să știi că nu am fost cel mai talentat. Au fost alții mult mai talentați ca mine, dar care s-au pierdut pe parcurs. Unii chiar foarte-foarte talentați și nu au ajuns nicăieri, alții talentați și au ajuns la un nivel mai mic. Și aici mă leg de ambiție și cât ești de deschis să sacrifici anumite lucruri pentru a ajunge undeva.

Dezvoltarea fizică și dezvoltarea calităților motrice pe care le poți avea foarte repede. Și atunci vezi niște copii mici care se dezvoltă foarte repede. Doar că aceste calități nu trebuie pierdute. Pentru că cei perseverenți le recuperează până la o anumită vârstă în timp ce alții le pierd”, a explicat Adi Mutu.

Fotbalistul este foarte implicat în activitatea lui profesională și pare mult mai așezat acum decât la momentul în care intra pe teren. Și din punct de vedere personal, acesta pare să își fi găsit stabilitatea alături de cea de-a treia soție, Sandra Mutu.