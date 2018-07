Walter Zenga a confirmat discuțiile cu Gigi Becali: „Mi-aș dori să revin”

Tehnicianul Walter Zenga este tentat să revin în primul eșalon românesc. Italianul în vârstă de 58 de ani a condus trei echipe din România de-a lungul timpului, pe FC Național (2002-2003), Steaua (2004-2005) și Dinamo (2007).





În momentul de față, Zenga este liber de contract, după despărțirea de Crotone, care a avut loc la finalul sezonului precedent, după ce echipa a retrogradat în Serie B. Recent, Walter Zenga a fost a variantă pentru înlocuirea lui Nicolae Dică la FCSB, și nu ar refuza o nouă colaborare cu Gigi Becali. „Am o relație bună cu Gigi Becali. Chiar am vorbit cu el de curând. Mi-aș dori să revin cândva în Liga 1”, a declarat Zenga, potrivit Digi Sport.

A vrut să-l antreneze pe Hagi Jr.

Zenga a ținut chiar să-i ofere și un sfat actualului antrenor de la FCSB: „Am un sfat pentru Dică. Nu trebuie să spună niciodată că are nevoie de un vârf, că are nevoie de un fundaș central. Nu trebuie să aibă astfel de alibiuri”.

Mai mult, italianul a mărturisit că a vrut să-l aducă pe Ianis Hagi la Crotone, după despărțirea fiului lui Gheorghe Hagi de Fiorentina, dar „Regele” a intervenit și l-a transferat la Viitorul.

„Eu am avut o discuție cu Gică Hagi. Am vrut să îl iau pe fiul lui la Crotone, dar l-a întors la Viitorul. E un fotbalist foarte talentat, mi-ar fi plăcut să îl antrenez pe el pentru că din punctul meu de vedere, dacă are încredere, poate să devină un fotbalist important, dar, repet, Gică a preferat să-l aducă înapoi”, a declarat Walter Zenga pentru ProSport.

