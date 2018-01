Pentru cine NU a ÎNŢELES: „Violențele care VOR URMA, trebuie să ducă anarhie, căderea guvernului, haos, cereri de autonomie, secesioniste”

Politicianul Gelu Vişan revine cu o nouă postare pentru cei care nu au înţeles mesajul anterior, explicând pe larg despre planul „hştagienilor” pentru sfârşitul lunii ianuarie şi februarie după ce au declarat că nu s-au înţeles cu premierul Tudose, ameninţând cu proteste care vor aduce ANARHIA.





Violențele:

Așa după cum m-am așteptat, postarea precedentă a născut controverse. Foarte mulți nu au înțeles rolul postării. O să încerc să-l explic eu: Au fost unii care nu pricep ce-i cu "Coridorul" Nu eu am dat această denumire, ci cei care au imaginat-o, pentru că eu știu cine au fost cei care au făcut înțelegerea, dar folosind cuvântul am spus deja mult prea mult, termenul de "Coridor" având și Conotații politice, dar și și economice. Întregul Plan are un punct forte care este în același timp o slăbiciune: " Violențele" din timpul protestelor de stradă, din a doua parte a lunii ianuarie și din luna februarie. Dacă violențele nu se vor întâmpla, fapt extrem de puțin probabil, sau nu vor fi exacerbate și nu se vor extinde, întregul plan se poate nărui, pentru că violențele trebuie să ducă la anarhie și la căderea guvernului, după care la haos, premisa pentru cereri de autonomie și secesioniste. Violențele se vor manifesta prin atacarea Guvernului, a Parlamentului, prin încăierări, crearea de panică, provocări și incendieri. Ele vor începe cu provocări create de unii dintre manifestanți, urmând să se generalizeze. Am urmărit cu atenție declarațiile Haștagienilor după întâlnirea cu Tudose; ei au spus așa: " Nu ne-am înțeles, Protestele vor continua" (...).

Dacă Premierul României vrea să arate că ține la această țară, trebuie să ceară ONG-urilor cu care s-a întâlnit să-și asume mitingurile, cel puțin pe cele din Ianuarie și Februarie. Asumarea mitingurilor înseamnă că cei care sunt organizatori pot evita, cu ajutorul organelor de ordine, provocările. Dacă ei nu vor să și le asume, înseamnă că ei sunt cei care vor declanșa violențele (...).

Ce pot face cetățenii care participă la proteste?