Lecţie de civilizaţie. IMNUL ROMÂNIEI a răsunat în Ungaria, pentru turiştii români

Staţiunea maghiară Hajdiszoboszlo face notă discordantă de războiul etnic care străbate România și Ungaria.





Iar din cei un million de turiști care aleg frumoasa stațiune în fiecare an, peste 50% sunt români și polonezi. Ceea ce e însă uimitor de abia începe. Pentru că responsabilii stațiunii au ales să îngroape, cel puțin pentru câteva minute, ura dintre cele două popoare și să pună, în sufletul Ungariei, imnul României.

Politica vecinilor maghiari în atragerea turiştilor a dat roade, mai ales în privința celor români. Cei care au vizitat staţiunea spun că acolo nu s-au simțit discriminaţi, iar condițiile și prețurile sunt peste cele din România.

„Am fost în urmă cu câţiva ani la Hajduszoboszlo. Am petrecut acolo revelionul, la piscină, la Aqua Palace. Am plătit pentru două persoane, puţin peste 600 lei, intrarea la bazin plus meniul din noaptea de Revelion. Nu mai pun la socoteală că la ora 23.00, ora 00.00 ora României, ne-au cântat imnul României. Am avut impresia că au făcut tot posibilul să ne simţim cât mai bine”, a declarat Ana Roman, o băimăreancă de 45 de ani, pentru Adevărul.ro.

„Dacă mergi la restaurant, găseşti meniul şi în limba română, dar ai şi toate şansele să găseşti chelneri care vorbsc limba română”, continuă ea. „Masa la restaurant pentru două persoane, plus apă, cafea etc, a costat, în lei, aproximativ 60 de lei”, susține Corina Bălănean, care a petrecut câteva zile în staţiunea din ţara vecină.

„O politică a primăriei este aceea de a-şi trimite angajaţii să înveţe limba română. În Ungaria, problemele acestea cu clienţi care vorbesc altă limbă dispar. Nu te simţi discriminat, te fac să te simţi de-al casei”, a mai spus realizatorul tv Adi Rusu, care a făcut o emisiune în jurul relațiilor bune dintre maghiari și unguri în stațiunea menționată.

Eva Palvolgyi spune că la Crăciun, atunci când pensiunea ei este plină de turişti români, pregăteşte sărbătoarea exact ca în România. „Împreună cu turiştii tăiem porcul, facem cârnaţii şi tot împreună îi mâncăm”, spune ea, tot în limba română.