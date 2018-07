Schimbări importante pe Twitter. A CERUT ștergerea CONTURILOR

Președintele american Donald Trump a atacat New York Times si Washington Post publicații care îl critica în mod constant pe președintele american. Trump cere ștergerea conturile de Twitter ale acestora.





Președintele american Donald Trump crede că New york Times si Washington Post vor ieși din prim-lanul mass-media in aproximativ 7 avand in vedere faptul că Twitter șterge conturile false care sunt create pe retea

Intr-o postare foarte ciudata de sambata, Trump se întreba dacă Twitter va lua in considerare și falsele surse ale New York Times și Washington Post, publicații care îl critica în mod constant pe președintele american. "Vor include oare conturile New York Times si WAshington Post care citeaza constant surse inexistente? Amandoua vor fi scoase din afaceri in 7 ani", a postat Trump.

