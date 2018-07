Trump, elefantul din magazinul de porțelanuri al Majestății Sale, Regina. Pulsul planetei

Președintele Donald Trump este orice, numai un delicat, un diplomat și un împătimit al etichetei nu. Din contra, abordările sale abrupte seamănă cât se poate de mult cu elefantul care intră în magazinul de porțelanuri. Din cauza dimensiunii, nu neapărat din răutate, din rea voință sau din dorința de a strica ceva, distruge tot. Când, pe deasupra, magazinul de porțelanuri în cauză aparține Majestății Sale, Regina Elisabeta a doua a Marii Britanii, lucrurile sunt și mai complicate





Mama actualului președinte american e scoțiancă de origine, deci supus al Majestății Sale. Legătura președintelui american cu Marea Britanie e mult mai profundă și mai strânsă decât relația tradițională transatlantică a celor doi mari aliați anglofoni ai lumii. Însă oricât de deschis și de tolerant ai fi, impolitețea, bădărănia, lipsa de atenție, respect și bun simț față de Regină nu are cum să te lase indiferent, dacă ești britanic.

Ei bine, ultima vizită a președintelui american peste Canalul Mânecii, după un summit turbulent al NATO la Bruxelles, a continuat în același stil abrupt și imprevizibil. Asta deși imprevizibilitatea ar trebui să fie literă de alfabetizare în privința actualului președinte american, deci aproape previzibilă, pe cale de consecință. Cum Donald Trump mai este și avid să fie în prim plan și să facă titlurile din mass media globală, combinația de stângăcie și histrionism a fost pe punctul să arunce și de această dată în aer relațiile bilaterale.

Trump a venit la Londra și a început vizita oficială cu o recepție de gală oferită de Premierul Theresa May. Însă seara s-a încheiat cu un interviu acordat tabloidului The Sun, în care o critica pe doamna May pentru alegerea sa soft Brexit și pentru că nu l-a ascultat, subliniind că au dispărut oportunitățile relației comerciale bilaterale și acordului de liber schimb avantajos, pentru ca apoi să susțină că prietenul său, Boris Johnson, fost ministru de Externe și adept al hard Brexit-ului, plecat din guvern în urmă cu câteva zile, ar fi fost un premier mai bun. Interviul a apărut a doua zi, chiar înainte de întâlnirile și discuțiile bilaterale oficiale.

Casa Albă a fost nevoită să reacționeze, prin purtătoarea de cuvânt pentru a limita pagubele și a nuanța spusele Președintelui. Trump însuși a fost nevoit să-și ceară scuze și direct, și în fața presei, pentru cele declarate, dând din nou vina pe ziariști. Au rămas de pomină și reacțiile sale fizice de a o tot lua și ține de mână pe premierul Marii Britanii, Theresa May care, la rândul său, a părut jenată și a încercat cu extremă toleranță și delicatețe să-l dirijeze pe teluricul invitat care a aruncat în aer toată abordarea protocolară britanică.

Și, ca și cum asta nu a fost de ajuns, primirea la Regina Marii Britanii a mai prilejuit un moment penibil, jenant și, altfel, revoltător pentru britanici: Donald Trump a luat-o înainte la trecerea în revistă a gărzii de onoare și i-a arătat în mod repetat spatele Reginei, în timp ce aceasta făcea eforturi vizibile să se poate extrage din postura complicată în care o pusese oaspetele său mai puțin obișnuit cu uzanțele Curții. Iar în timp ce în stradă protestele au avut loc în centrul Londrei cu celebrul balon cu Trump bebelușul poznaș, iar lumea scanda împotriva lui Trump și în timpul partidei de golf din Scoția, presa britanică a făcut praf comportamentul neuzual și jignitor față de liderii Regatului al președintelui american.

