Sufixul de la Ministerul Muncii. Secretele reporterului de investigații ajuns „umbra” Olguței Vasilescu

Și-a făcut un nume ca reporter de anchetă, dar a ales calea PR-ului. A lăsat adrenalina muncii de teren pentru un salariu de bugetar și o viață de funcționar. Unde se duc jurnaliștii după ce pleacă din branșă și de ce?





A debutat în presa scrisă, la sfârşitul anilor ’90, când aceasta era în plină glorie. A plecat de la un ziar local, din Craiova, şi s-a perindat pe la mai toate publicațiile și televiziunile naționale. În jurnalismul de investigații a avut parte de mari satisfacții profesionale, dar și de deziluzii dureroase. Atât doar că e nestatornic. Când credeai că, gata, s-a aşezat şi el, pac, aşa, tam-nesam, îşi dădea demisia. E un oltean isteţ, cu umor neaoş, are oarece condei şi scrie repede, este telegenic și fotogenic, are o voce baritonală numai bună pentru radio, e guraliv spre logoreic, ușor narcisic, atehnic până la catastrofal de nepriceput, fumător suicidal și e paradoxal de „slim” pentru un băutor de bere. Ca reporter s-a remarcat prin plaja largă a surselor sale, de la infractori la magistraţi şi demnitari. Acum un an s-a lăsat de meserie pentru un post călduţ de bugetar. A devenit consilier de ministru. Un job fain, care îi vine mănuşă. Are o leafă frumuşică şi responsabilitate spre zero. Că doar dă sfaturi, nu ia decizii. Zice că munceşte zi-lumină, dar face ce ştie el mai bine: vorbeşte. La întâlnire, fostul nostru coleg Cristian Vasilcoiu a venit cu o brichetă inscripționată sugestiv: „Unde vrei să mergi?”.

Din jurnalist de investigații, angajatul personal al ministrului Muncii

Are 37 de ani şi, în ultimii 18, a avut, spune el, 15 locuri de muncă, toate în presă, fie ea scrisă, online sau televiziune. În câteva cazuri chiar de două ori. Cuvântul Libertății, Evenimentul zilei, Adevărul, Gardianul, Libertatea, Jurnalul Național, Profit.ro, B1TV, Realitatea TV, DIGI24... Am ratat ceva important? Îl umflă răsul: „Nici nu mai ştiu…”. Unde a avut Vasilcoiu cele mai mari satisfacţii, în presa scrisă, în online sau în televiziune? Se scarpină în cap. „Fiecare are frumuseţile ei. În toate, dar din puncte de vedere diferite. Realitatea TV a avut o echipă adevărată în niște vremuri mișto, în anii 2012-2013. Și la EVZ era o gașcă frumoasă prin 2008-2010. Tu ești printre ultimii rămași”, mă plasează printre dinozaurii de presă fostul jurnalist. În toate cazurile a plecat prin demisie. Totuşi, a lăsat loc de „bună ziua”, dovadă că a fost reprimit când a bătut la uşă, din nou. În presa noastră pare un comportament sinucigaş. Cât la sută a fost impuls şi cât raţiune, în deciziile sale? Recunoaşte că e un tip instinctual: „Întotdeauna, mai mult impuls! Şi ideea să apăr nişte principii. Mă refer la valori jurnalistice ca obiectivitatea şi echidistanţa. Chiar cu riscul de a avea pierderi personale”. Astăzi, nu mai poate fi la fel. La urma urmei este „bodyguardul” de imagine al Olguței Vasilescu.

Cârciumar, blogger și membru PDSR din anii ’90

La un moment dat, venit din provincie în Capitală, se făcuse cârciumar. Avea un băruleţ botezat, cu umor oltenesc, „Deja fu”. A abandonat afacerea. Ce n-a mers? Amintirea îl amuză: „Eram trei asociaţi, fiecare cu idei diferite. Dacă mai fac, vreodată, vreo afacere o fac singur! Noi, acolo, mai mult consumam decât vindeam la bar. Eram tineri și «nervoși»...”. A avut şi un blog, intitulat, sugestiv şi amuzant, „Politica coiului”, cu motto-ul: „Participă, dar nu se bagă!”. De ce a renunţat la el? Iar se scarpină în cap. E un tic pe care apropiaţii i-l cunosc şi pe care îl face când se concentrează. „Pentru că, la un moment dat, chiar m-am băgat. Şi, din momentul acela,și am devenit participant! Nu mai puteam fi apolitic”. A postat, pe Facebook, o fotocopie după legitimaţia sa de pesedist, veche de aproape 20 de ani. Cum a ajuns el să intre în partid, aşa de tânăr? Se codeşte un pic şi povesteşte: „De fapt, era o legitimaţie PDSR, de la finalul anilor ’90. Mi-a făcut-o un prieten al cărui tată era președinte de organizație de cartier, dar care avea o altă mare «calitate» și anume că era patronul unui ștrand. Cu legitimația aia intrai gratis la scăldat. La partid n-am ajuns pe vremea aia”.

Se declară socialist și are un tatuaj cu Che Guevara

Dacă tot lucrează pentru pesediști, să definească, în câteva cuvinte, doctrina socialdemocrației... Se irită, un pic: „Nu lucrez pentru PSD, ci pentru Ministerul Muncii! Altfel, am un tatuaj cu Che Guevara pe brațul drept. Oamenii ar trebui să fie cât mai egali și nu să trăiască în societăți în care există discrepanțe între semeni”. Cam comunist băiatul. Se corecteză, din mers: „Io n-am zis să nu fie deloc, ci să fie mai mici. Cel mai socialist stat de pe planetă, ideologic și, totodată, practic, mi se pare a fi America și nu Franța, altfel recunoscută ca un stat socialist”. Pentru un om care a lăsat să se înțeleagă, de multe ori, că nu-i place munca nici când o fac alții este paradoxal că a ajuns să lucreze la Ministerul Muncii. Cum se pupă atitudinea sa cu job-ul prezent? Devine ușor vehement: „Dimpotrivă! Am avut atâtea locuri de muncă, că nici că se putea găsi unu’ mai experimentat!”.

Salariu de 4.600 de lei

Dacă te uiți pe profilul său de Facebook, îți sar în ochi o sumedenie de necazuri domestice pe care le împărtășește prietenilor virtuali. Autoturismele pe care le-a avut i se strică în drum, telefoanele ori le pierde, ori le sparge, ori i se fură, apa caldă nu-i curge, mașina de spălat se blochează cu rufe în ea... Concluzia firească este că omul e catastrofal. Dă din umeri, spășit: „Sunt ghinionist cu «tehnica de luptă». Noroc că pixurile n-au nimic electronic și nici nu-s scumpe, că-s chinezești. Sunt atehnic, dar am noroc pe altă parte”. Unii dintre cei care- l cunosc bine ar spune că se laudă. Ne mărește lefurile Olguța, că aproape nimeni din țară – nici patronatul, nici sindicatele, nici salariații – nu e mulțumit de politica sa salarială? Se încruntă. „Unele patronate și sindicate au interese, astfel că manipulează oamenii. Nimic nu se schimbă peste noapte. Tocmai de-aia programul de guvernare prevede creșteri etapizate în următorii ani”, se pune Vasilcoiu bine cu Dragnea. Mărturisește că salariul său e de 4.600 de lei: „Da’ n-am avut curiozitatea să văd cu cât va crește. Cred că voi lua în plus cu vreo 70 de lei”.