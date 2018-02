STRICT SECRET! Marina Militară a pierdut, în septembrie, singurul său submersibil funcțional

De patru luni de zile, SECRIS, unica dronă subacvatică militară a României, a fost pierdută în Marea Neagră. Mai mult, SECRIS seamănă izbitor cu un submersibil american de serie, deși s-a investit în construcția sa aproape un milion de lei





Acum exact o săptămână, Mihai Fifor, ministrul Apărării, a reușit să lase pe toată lumea cu gura căscată, în timpul audierilor din Parlament, pentru constituirea guvernului Dăncilă, când a afirmat că: „România și-a propus construirea unui submarin în șantierele navale românești”. Imediat, experții militari au taxat dur ambiția ministrului amintind că noi n-am fost în stare nici măcar să reparăm singurul nostru submarin, „Delfinul”, care a intrat ultima oară în imersiune acum 22 de ani.

Patru zile mai târziu, vineri, pe 2 februarie, Mihai Fifor, aflat la Constanța, întro vizită în portul militar, a plusat, declarând că a fost greșit înțeles, precizând că planul său e de a dota Flota Militară cu trei submarine românești!

Ca să capeți dimensiunea exactă a fandacsiei ministeriale arătăm astăzi, în premieră absolută, cum România a pierdut în Marea Neagră, în luna septembrie, singura sa navă submersibilă funcțională, drona subacvatică SECRIS. Care, pe deasupra, deși construită pe banii noștri, seamănă izbitor cu o platformă similară americană „Ocean Server Iver 2”, produs de serie în SUA. De patru luni, deși faptul e notoriu în cercurile superioare ale Marinei Militare, toată lumea tace mâlc. Ministrul Fifor, oare, a fost informat?

FOTO: Mihai Fifor

CCSFN, elita Marinei Militare

Centrul de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale (CCSFN) este o unitate militară care face parte din Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare (ACTTM), instituție subordonată Departamentului pentru Armamente al Ministerului Apărării Naționale. CCSFN a fost înființată în urmă cu aproape 52 de ani și are ca principal obiect de activitate cercetarea și inovarea în domeniul militar naval.

​De-a lungul existenței sale Centrul de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale a avut în organigramă ofițeri și personal civil cu o pregătire deosebită. Unitatea a strâns elita „creierelor” din Marina Militară și, în continuare, se mândrește cu asta. Cu toate acestea, unitatea a generat o situație demnă de un scenariu pentru reclamele cu muncitorul Dorel.

Submersibilul SECRIS a costat, în 2011, 942.248 lei

Una dintre creațiile colectivului de experți ai CCSFN a fost proiectul „SECRIS”. Este vorba despre proiectarea și realizarea unei drone subacvatice sau, altfel spus, un mini- submarin, teleghidat, de cercetare a mediului subacvativ. Titulatura completă a proiectului sună pompos:„Sistem pentru detecția, clasificarea și identificarea factorilor subacvatici locali generatori de riscuri de securitate – SECRIS”.

Pentru realizarea acestei platforme submersibile a fost alocată o finanțare în valoare totală de 942.284 lei de la bugetul de stat, așa cum ne-a comunicat conducerea CCSFN.

Submersibilul telecomandat a fost realizat în perioada 01.10.2008 – 01.10.2011. Integratorul de proiect a fost Centrul de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale și a avut ca parteneri Universitatea Națională de Apărare, SC EEI ELTEX SRL, Direcția Hidrografică Maritimă, Agenția Spațială Română și SC Digital Bit SRL.

O dronă submarină capabilă să navigheze la 100 de metri adâncime

​La prima vedere, ai putea spune că prototipul Secris este unul de excepție și că cercetarea românească în domeniul naval încearcă să țină pasul cu tendințele și provocările războiului modern. Folosirea dronelor în domeniul militar, dar și civil, naval, este un concept avangardist, iar platforme submersibile ca SECRIS sunt cunoscute în plan internațional ca Autonomous Underwater Vehicle (AUV).

Drona subacvatică românească este telecomandată de un operator aflat pe țărm sau la bordul unei ambarcațiuni, prin intermediul unei console care transmite comenzile pe frecvența de 900 MHz. Secris este dotat cu un sistem GPS și o cameră video, are o autonomie de 8 ore la o viteză de 2,5 Nd, se scria în presă la momentul inaugurarii proiectului, în 2011. Adâncimea maximă de scufundare este de 100 metri și are propulsie electrică.

Prototipul AUV românesc este capabil să realizeze misiuni civile cum ar fi: studii și inspecții hidrografice, cartografierea fundului mării, localizarea epavelor, monitorizarea unor zone marine protejate, operațiuni de căutare și salvare, precum și experimentarea de senzori subacvatici.

