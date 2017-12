Lavinia, fetița medicului Radu Zamfir, debut spectaculos la 11 ani. Steluțele sopranei Anca Pârlog au strălucit pe scenă!

Pe 4 decembrie, înainte de Moș Nicolae, școala de canto Next Star Sudio, condusă de cunoscuta soprană Anca Pârlog, împlinește șase ani și va fi sărbătorită la TVR 2, în emisiunea ”Se zice că…”. Numai că, anul acesta, Moș Nicolae a venit ceva mai devreme: echipa de la Next Star Studio a participat, pe 25 noiembrie, la ediția a XI-a a Festivalului Național “Stele de Mâine” , organizat la Timișoara. Vocile șlefuite de Anca Pârlog au cucerit publicul și juriul și s-au întors la București cu o tolbă de premii.





Intrată de doar un an în echipa Next Star Studio, Lavinia Zamfir, puștoaica de 11 ani pasionată de muzică și de cărți, a avut un debut spectaculos la primul festival la care a participat: a luat mențiune, la categoria ei de vârstă, cu melodia “Ex’s & Oh’s (Elle King). Elevă în clasa a V-a, Lavinia trăiește departe de lumea virtuală: cântă și în corul Allegretto, ia lecții de pian, de balet, de canto, citește cărți și iubește animalele. Deocamdată, pentru ea, muzica e un hobby, așa cum speră și tatăl ei, cunoscutul chirurg Radu Zamfir, de la Institutul Clinic Fundeni. Însă nu l-ar deranja ca, peste ceva ani, sa se scrie că este ”tatăl celebrei cântărețe Lavinia Zamfir”.

Cum iubește animalele (are doi pisici și un ponei), Lavinia visează, la vârsta ei, să devină medic veterinar, dar o tentează și o carieră artistică, ”să dau autografe”. Până acum, puștoaica cu ochi albaștri a apărut în numeroase spectacole și emisiuni TV, însă Festivalului Național “Stele de Mâine”, de la Timișoara, a fost primul ei concurs, unde echipa condusă de soprana Anca Pârlog, profesoara de canto a Laviniei, a cucerit publicul.

”Festivalul Stele de Mâine, ajuns la a XI-a ediție, este un festival greu, cu un nivel extrem de ridicat al concurenților. Deși emoțiile au fost mari, întreaga echipă cu care am participat s-a prezentat foarte bine, iar rezultatele pe care le-am obținut ne onorează și ne ambiționează să devenim din ce în ce mai buni. Eu am fost pentru al doilea an consecutiv invitată să particip la acest eveniment, unde de fiecare dată am avut bucuria să ascult multe voci frumoase și să descopăr talente promițătoare. Deși concursul s-a încheiat, activitatea noastră continuă într-un ritm la fel de intens, pentru că ne așteaptă o perioadă cu multe spectacole: pe 4 decembrie, Next Star Studio împlinește șase ani și ne bucurăm că avem ocazia să sărbătorim printr-o apariție în cadrul emisiunii “Se zice că…”, la TVR 2, pe 6 decembrie, de la ora 14.15. Un alt eveniment important este spectacolul “Crăciun cu Steluțe” (care a ajuns la a IV-a ediție), care anul acesta va avea loc pe 17 decembrie la RIN Grand Hotel. De asemenea, Steluțele Next Star Studio vor participa în perioada următoare la realizarea unui videoclip alături de F-Charm, artist al casei de producție “Lanoy Records”, cu care am colaborat în repetate rânduri”, ne-a declarant soprano Anca Pârlog. Celelalte premii obținute de echipa Nextar Star Studio

Secțiunea POP-ROCK

Categoria 6-8 ani: Raluca Oncică (8 ani) – Premiul I, a interpretat piesa “It’s oh so quiet” (din repertoriul lui Bjork); Raluca urmeaza cursurile Next Star Studio de trei ani și, pe lângă muzică, este pasionată de dans. Are în palmares numeroase apariții în spectacole, emisiuni TV, precum și premii la concursuri naționale: Premiul III – Festivalul Tinereții 2015 (Mangalia), Trofeul grupei – București Kids Music 2017, Premiul I – București Kids Music 2016, Trofeul Pepiniera cu Talente 2016, 2017, Trofeul de Excelență – Concursul Internațional de Interpretare “Matei Bucur Mihaescu” București 2017, Premiul I – Music for Kids Iasi 2017, Premiul I – Trofeul Tinereții Junior Amara 2017.

Categoria 9-11 ani: Alina Popa (11 ani; Slobozia) – Premiul III, a interpretat piesa “Mereu învingător (compozitor Tudy Zaharescu);. Alina studiază canto la Next Star Studio de trei ani și este elevă la Liceul de Arta “Ionel Perlea” din Slobozia, unde studiaza pianul. Are un palmares impresionant de premii, obținute atât la concursuri de canto, cât și la concursuri de pian: Trofeul Secțiunii ETNO – Constelația Juniorilor Focșani 2017, Trofeul grupei (secțiunea pop românesc) – Constelația Juniorilor Focșani 2017, Premiul I – Euro Pop Music Pitești 2017, Premiul I – Andantino București 2017, Premiul I – Steluțe pe portativ Slobozia 2017, Premiul I – Tu ești primăvara mea București 2017, Premiul II – Magia Muzicii Focșani 2017; Premiul I – Concursul National “Ionel Perlea” 2017 (pian), Premiul II – Olimpiada de Muzică 2017 (pian), Premiul III – Concursul Internațional de Pian Tulcea 2017, Premiul I – Concursul Național de Interpretare “Margareta Sterian” Buzău 2017 (pian).

Loading...