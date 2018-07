ȘTIRE-BOMBĂ! Care este parcursul concurenților după ce PĂRĂSESC emisiunea „Vocea României”. Succes sau EȘEC?

Semifinalistul de la Vocea României, AMIR a lansat prima piesă, de debut, perfectă pentru vara care tocmai a început.





AMIR a făcut din echipa Smiley și a debutat cu melodia „What You Want”, ce este un mix de influențe europene și orientale, informează b1.ro.

„Am ales să fac o piesă cu un vibe pozitiv pentru că mi-am dorit dintotdeauna să fac oamenii să zâmbească și să se simtă bine atunci când îmi ascultă muzica”, a povestit Amir.

Amir a trăit multă vreme în Palestina, unde, împins de condițiile de război și starea de tensiune în care trăia cu familia, și-a descoperit adevarata pasiune: muzica. Întors în România, Amir a participat în 2008 la Megastar, la care a fost desemnat câștigător. Anul trecut, ghidat de pasiunea pentru muzică, a decis să participe și la Vocea României și a ales să meargă în echipa lui Smiley: „Amir a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine. I-am propus să vină la studio și să începem să lucrăm împreună. Are un timbru special și recunosc că are o determinare pe care am apreciat-o din timpul emisiunii”, mărturisește Smiley.

