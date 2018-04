Șefa ÎCCJ, DEZVĂLUIRE BOMBĂ în scandalul protocoalelor secrete. Ce s-a întâmplat între 2009 şi 2014. „Am fost surprinsă!”

Cristina Tarcea, președintele Înaltei Curți de Casație și Justiției, a vorbit pentru Antena 3 despre protocoalele secrete. Cristina Tarcea, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, vorbeşte despre protocolul secret semnat de instituţia pe care o conduce şi SRI. Judecătoarea oferă o informaţie de-a dreptul halucinantă: între 2009 şi 2014, mandatele de interceptare pe siguranţă naţională s-au dat de ÎCCJ în baza protocolului, nu în baza legii.





„Cred că nu este un secret pentru nimeni că în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii chiar eu am ridicat problema și a protocoalelor și am ridicat pentru că este momentul ca lumea să cunoască adevărul, să ia măsuri dacă se impun atunci când lucrurule nu s-au derulat potrivit legii și să reevalueze toate acuzele care s-au adus, dacă se constată că ele sunt nefondate. În ceea ce privește protocolul încheiat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte, mie îmi este destul de greu să mă pronunț.

Sunt membrul CSM, am înțeles că ei la ședința la care eu nu am putut participa a fost sesizată Inspecția Judiciară și ar trebui să mă pronunț, iar un al doilea aspect, în anumite cauze, au fost invocate și aspecte care țin de respectarea acestui protocol. Nu vreau să expediez acest subiect. Și la nivelul Înaltei Curți am descoperit un protocol. Am rămas surprinsă. Este încheiat în 2009, nu mai are aplicabilitate de la 1 februarie 2014. Am rămas suprinsă de persoana care l-a semnat, un eminent profesor de drept constituțional”, a declarat Tarcea.

"Am rămas surpinsă când am aflat că şi noi avem un protocol. Este încheiat în 2009 şi nu mai are aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014. Am rămas surpinsă de persoana care l-a semnat. Am încercat să-mi explic raţiunea unui asemenea protocol. Eu nu găsesc decât o singură explicaţie", a declarat Tarcea într-un interviu la Antena 3. PROTOCOLUL SECRET dintre Kovesi și Gabriel Oprea. DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE în plin SCANDAL al desecretizărilor!

În plin scandal al protocoalelor desecretizate, Mihai Gâdea a făcut la Sinteza Zilei dezvăluiri explozive despre existența unui nou protocol. Din informațiile prezentate, un protocol încheiat în anul 2011, între Gabriel Oprea, aflat la acea vreme la conducerea Ministerului Apărării Naționale și Codruța Kovesi.

Protocolul semnat pe data de 4.04.2011, la un an și un puțin după episodul Sufrageriei, între Ministerul Apărării Naționale, condus de Gabriel Oprea, și Ministerul Public, condus la vremea respectivă de Laura Codruta Kovesi, privind acordarea sprijinului reciproc necesar îndeplinirii atribuțiilor și competențelor legale, potriv Antena3.

