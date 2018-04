PROTOCOLUL SECRET dintre Kovesi și Gabriel Oprea. DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE în plin SCANDAL al desecretizărilor!

În plin scandal al protocoalelor desecretizate, Mihai Gâdea a făcut la Sinteza Zilei dezvăluiri explozive despre existența unui nou protocol. Din informațiile prezentate, un protocol încheiat în anul 2011, între Gabriel Oprea, aflat la acea vreme la conducerea Ministerului Apărării Naționale și Codruța Kovesi.





Protocolul semnat pe data de 4.04.2011, la un an și un puțin după episodul Sufrageriei, între Ministerul Apărării Naționale, condus de Gabriel Oprea, și Ministerul Public, condus la vremea respectivă de Laura Codruta Kovesi, privind acordarea sprijinului reciproc necesar îndeplinirii atribuțiilor și competențelor legale, potriv Antena3.

Ce conține acest protocol?

Potrivit informațiilor prezentate, protocolul se încheie în scopul valorificării eficiente, potrivit competențelor și atribuților prevăzute de lege a informațiilor care vizează securitatea națională în domeniul militar, precum și prevenirea și combaterea infracțiunilor săvârșite de către personalul Ministerului Apărării Naționale.

La articolul 2 se arată că pentru a se organiza și coordona activitatea de punere în aplicare a prevederilor protocolului, părțile stabilesc următoarele structuri abilitate:

- Pentru Ministerul Apărării Naționale - Direcția generală de informații a apărării - structura centrală cu atribuții și competențe în obținerea, prelucrarea, stocarea și verificarea informațiilor și datelor referitoare la factorii de risc și amenințările interne și externe, militare și nonmilitare, care pot afecta securitatea națională în domeniul militar, coordonarea aplicării miăsurilor contrainformative prin structurile sale specializate.

Protocolul este aprobat de Oprea și Kovesi și este semnat la final de directorul general al Direcției Generale de Informații a Apărării, împreună cu prim-adjunctul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Controversele în cazul desecretizării protocoalelor DNA-SRI continuă

După ce SRI a decis să facă public protocolul de colaborare încheiat cu Parchetul General, au apărut mai multe ipoteze cu privire la o presupusă modificare a documentului.

Este vorba de o diferență care apare într-una dintre paginile documentului publicat de Serviciu. Urmare scandalului declanșat, Claudiu Manda, șeful Comisiei SRI a declarat duminică seara, la Antena3, că se vor face verificări în Comisia de Control a SRI în legătură cu veridicitatea documentelor prezentate de Serviciul Român de Informații.

„Vom face verificari la Comisia SRI. Noi nu am analizat încă protocoalele ca să putem sa formulăm o propunere Comisiei și apoi să o prezentam Parlamentului. Nu as vrea să mă pronunt in spatiul public inainte sa analizam in fata Comisiei documentele. Pentru noi este foarte important sa intelegem care erau competentele fiecareia dintre instituții. Mai exact, în prima ședinta a Comisiei, miercuri după-amiază ne vom întâlni să discutăm toate aceste elemente”, a declarat Claudiu Manda, șeful Comisiei de Control a SRI la Antena3.

