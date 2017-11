SURSE UPDATE - Criză politică: PSD - ALDE analizează comunicatul SUA despre legile justiției. Intențiile lui Dragnea și Tăriceanu

UPDATE 12.09 - Întrebat dacă urmează să fie transmisă o scrisoare către Departamentul de Stat al SUA, ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a confirmat după ieşirea din biroul preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, că Parlamentul urmează să transmită o comunicare publică.

UPDATE 12.00 - Liderului senatorilor PSD, Șerban Nicolae, despre comunicatul SUA:

„E profund ofensator, încalcă orice uzanță de relații internaționale. Acele cuvinte sunt cuvintele acestui funcționar complet nociv cum este Klemm. Președintele României are obligația să reacționeze, premierul are obligația să reacționeze și ambasadorul din SUA are obligația să reacționeze. Nu facem legi pentru partenerii strategici, ci pentru România"