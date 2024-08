Social Cât costă rechizitele anul acesta. Lista completă de cumpărături pentru începutul școlii







Luna septembrie se apropie, aducând cu ea un moment important: începutul unui nou an școlar. Pentru părinți și copii, ultimele săptămâni din august sunt pline de pregătiri. Părinții cumpără haine noi și rechizite necesare pentru școală. Rechizitele devin tot mai sofisticate de la an la an.

Magazinele sunt pline de ghiozdane, caiete, penare și alte accesorii colorate și atrăgătoare. Acestea sunt adesea decorate cu personajele preferate din desene animate sau seriale, oferind ceva pe gustul fiecărui copil. Totuși, prețurile rechizitelor au crescut semnificativ anul acesta.

Pe măsură ce noul an școlar se apropie, părinții și copiii sunt în căutarea rechizitelor necesare. Cererea ridicată a dus la o creștere drastică a prețurilor. Tarifele pentru rechizite școlare au crescut la un nivel îngrijorător, iar părinții încearcă să găsească reduceri sau prețuri mai accesibile pentru a cumpăra tot ce au nevoie, de la ghiozdane la caiete și stilouri. Aceste costuri neașteptate au afectat bugetele familiilor.

Pe 1 septembrie începe noul an școlar 2024-2025. Elevii români se vor întoarce la școală în mai puțin de o lună. Însă „gratuitatea învățământului” rămâne o povară financiară pentru părinți, în contextul creșterii spectaculoase a costurilor rechizitelor școlare.

Un elev bine pregătit pentru prima zi de școală are nevoie de un ghiozdan și rechizite. Acestea pot costa între 1.195 lei și 2.972 lei. Cu acest buget, se pot cumpăra produse de calitate medie, evitând brandurile de lux.

Cât costă rechizitele școlare

Un ghiozdan obișnuit costă între 100 și 250 de lei pe platformele online.

Prețul unui penar cu accesorii (pix, radieră, creion, riglă, raportor) începe de la 35 de lei și poate ajunge până la 597 de lei, în funcție de dimensiune, model și conținut.

Un caiet de română cu 48 de file, format A4, pornește de la aproximativ 10 lei, iar pentru un caiet cu spirală metalică, tip A4, părinții pot plăti în jur de 155 de lei.

Pentru o investiție mai economică, părinții pot opta pentru seturi de 5 sau 10 caiete de română sau matematică.

Prețul unui set de 5 caiete de română sau matematică începe de la 35 de lei și poate ajunge până la 75 de lei.

Prețul unui set de 10 caiete de română sau matematică pornește de la aproximativ 15 lei și poate ajunge până la 85 de lei.

Un caiet de matematică, format A4, cu 60 de file, începe de la 15 lei și poate ajunge până la 155 de lei, dacă este cu spirală metalică.

Pentru cei care încep școala, un birou și un scaun acasă sunt esențiale. Prețurile pentru acestea încep de la 600 de lei și pot ajunge la mii de lei, în funcție de calitate și design. În plus, hainele și încălțămintea reprezintă o altă cheltuială pentru familiile cu elevi. Aproximativ 350 de lei sunt necesari pentru a asigura o garderobă potrivită pentru noul an școlar, potrivit ziarulunirea.