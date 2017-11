SCENARIUL din spatele NUMIRII noului șef al CNAS : „Miroase a rotația cadrelor!” dezvăluie un chirurg celebru

Cunoscutul chirurg Florin Chirculescu, de la Spitalul Universitar de Urgență București, arată ce se ascunde în spatele numirii lui Laurențiu Teodor Mihai în funcția de șef al CNAS și cere managerilor de spital să iasă la rampă și să spună adevăratele probleme ale sistemului sanitar.





În urmă cu o lună, șeful propus pentru CNAS era de partea cealaltă a baricadei, de unde cerea vehement demisia ministrului Sănătății, Florian Bodog, arată dr. Florin Chirculescu.

„Numirea lui Laurențiu Mihai la CNAS îmi miroase a numirea lui Sorin Grindeanu la ANCOM și-mi mai miroase a rotația cadrelor. Cu ce avem de-a face? Cu cel puțin o incompatibilitate morală între jobul de lobbyst și cel de președinte al CNAS, la care se adaugă incompatibilitatea personală dintre Laurențiu Mihai și ministrul Florian Bodog, cel dintâi cerând demisia celui de-al doilea cu o lună în urmă”, scrie chirurgul Florin Chirculescu pe pagina sa de Facebook.

Apoi e arată și ce ar trebuie să facă, din noua poziție, Laurențiu Mihai.

„Bun, să zicem că cei doi au îngropat securea războiului și că preceptele morale sunt doar pentru naivi, și să mai zicem că sunt cârcotaș și că domnul Laurențiu Mihai este personajul providențial îndelung așteptat de sănătatea publică din România. În acest caz, ce are de făcut domnia-sa? Păi, îi sugerez să înceapă cu niște calcule, astfel încât să finanțeze serviciile medicale la COSTURILE REALE. Nu e un proiect simplu, dar, repet, poate că Laurențiu Mihai este un om providențial, poate că are o viziune profundă, o vastă expertiză financiară, un know-how desăvârșit în articularea problemelor sănătății românești”, notează Florin Chirculescu.

Trecând însă peste asta, el atrage atenția că e momentul ca managerii de spitale să iasă la rampă.

„Așadar, dacă numirea domniei-sale trece de ANI și de perdaful tras de organizația din care făcea parte până mai deunăzi (hm!), să avem răbdare, pentru că eu, unul, de mic am aflat că părinții mei au făcut parte dintr-o generație de sacrificiu, după care am aflat că și eu fac parte dintr-o generație de sacrificiu, drept pentru care acum o pregătesc și pe fiică-mea să intre în generația ei de sacrificiu. În context, mă adresez managerilor de spital: „Stimați manageri, de când s-a inventat CNAS plângeți continuu că CNAS minte, că nu plătește toate cazurile, ba chiar că, adeseori, le invalidează fără motiv și că subevaluează costurile – ce mai tura-vura, tot timpul ne spuneți nouă, angajaților, că CNAS vă pune bețe-n roate... Prin urmare, vă întreb, voi când aveți de gând să ieșiți public cu toate explicațiile pe care ni le serviți când spuneți că n-aveți bani de medicamente, că n-aveți bani pentru modernizare, că n-aveți bani pentru consumabile și că nu sunteți siguri c-o să puteți acoperi salariile? Voi când vă asumați o ieșire prin care să faceți publice malversațiunile Casei de Asigurări, pe care o învinuiți sistematic pentru lipsurile din sistem?” Hai, e momentul să ieșiți la rampă! Hai, că de azi înainte are cine să vă asculte! Hai, faceți public adevărul pe care ni-l serviți doar nouă, pe blat!”, conchide chirurgul bucureștean.

