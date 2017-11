Anunţul Principesei Margareta: „Îmi pare rău, Majestatea Sa Regele...”

Alteța Sa, Principesa Moștenitoare Margareta, Custodele Coroanei române a trecut prin momente emoționante, în timpul unui eveniment public la care participa.





În timpul discursului pe care îi susținea, Margareta a vorbit voalat despre starea de sănătate a tatălui său, în contextul Serii Regale a Corpului Diplomatic de miercuri, eveniment la care de obicei Regele Mihai participa.

Vă redăm discursul Principesei Margareta în întregime

„Prima mea datorie în această seară este să vă mulțumesc întregului Corp Diplomatic pentru un întreg an de activitate în țara noastră și pentru toată munca pe care o faceți pentru îmbunătățirea relațiilor dintre țările pe care le reprezentați și România.

Știu că este la modă să spunem că, în această epocă de comunicare instantanee, când șefii de guvern și miniștrii vorbesc între ei la telefon aproape zilnic și iau parte atât de des la întâlniri internaționale la vârf, ambasadele nu mai sunt necesare. Dar această afirmație este cu siguranță un mit. Deși funcțiunile și îndatoririle ambasadelor s-au modificat în mod clar și vor continua să evolueze, nu există nici un substitut pentru măiestria de care este nevoie pentru a trata cu o țară și pentru legăturile și relațiile personalizate care au nevoie să fie stabilite între națiuni, lucruri pe care ambasadele le creează și apoi le cultivă în fiecare zi. Am întâlnit pe cele mai multe dintre Excelențele Voastre personal și am avut privilegiul de a vă cunoaște activitățile. Știu cât de complexă este munca voastră și cât de importantă rămâne pentru națiunile noastre. Deci, după un an de muncă nu ușoară, vă adresez un modest "Mulțumesc!" din partea noastră, a tuturor. Suntem recunoscători pentru sprijinul vostru, pentru prietenia și - cel mai important - pentru convingerea voastră în importanța relației bilaterale dintre țara mea și țările voastre.

Monsenior Nunțiu Apostolic, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor ambasadori,

Tatăl meu, Regele Mihai, obișnuia să prezideze astfel de recepții chiar în această încăpere, dar în circumstanțe foarte diferite. Pentru România acelor vremi, condițiile erau sumbre; ne confruntam fie cu dominația nazistă și fascistă, fie cu dominația Uniunii Sovietice a lui Stalin. Îmi pare rău că Majestatea Sa Regele nu poate fi în această seară cu noi, dar știu că ar fi primul care ar evidenția faptul că România este astăzi într-o poziție incomparabil mai bună. Țara noastră este membru al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice, o rețea de organizații care face absolut imposibilă o nouă împărțire a sferelor de influență în Europa și, prin urmare, nu numai că ne sprijină stabilitatea astăzi, dar și asigură securitatea și prosperitatea noastră în viitor.

În numele Familiei Regale, aș dori să spun partenerilor și aliaților noștri în Uniunea Europeană și în NATO că românii înțeleg și apreciază contribuțiile enorme pe care aceste două organizații le oferă țării noastre. Știm cu toții că apartenența noastră la aceste două organizații ne oferă avantaje uriașe, dar implică și obligații uriașe pe care le respectăm. În NATO, România este deja un „exportator” de securitate, nu doar un consumator de securitate. În Uniunea Europeană, liderii noștri politici vor face tot posibilul pentru a ne menține unitatea de scop; indiferent de neconcordanțele pe care le-am putea avea, știu că țara noastră nu va amenința niciodată unitatea UE.

La fel de mult ca și liderii noștri politici, suntem și noi îngrijorați de ideea care câștigă acum teren în unele capitale europene, potrivit căreia noile state membre ale Uniunii Europene sunt într-un fel diferite de celelalte, că nu au o așa-numită vocație europeană. Desigur, nu pot să vorbesc pentru alte națiuni, dar știu că aceste afirmații sunt pur și simplu neadevărate. Toate statele care au fost conduse de Uniunea Sovietică sunt pe deplin convinse de faptul că, dacă Europa este dezbinată, avem de pierdut cu toții. Știm, de asemenea, că unitatea poate fi păstrată doar dacă găsim căi de mijloc. Și știm, de asemenea, că o Europă slabă ar avea consecințe teribile pentru noi toți. Cu cât mai curând încetăm să vorbim despre o presupusă diviziune Est-Vest în Europa, cu atât va fi mai bine pentru noi toți. Cu cât mai repede ștergem adevăratele divizări ale sărăciei și ale mobilității sociale sărace care există încă pe continentul nostru, cu atât mai puternici ne vom simți cu toții.

Monsenior Nunțiu Apostolic, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor ambasadori,

