“Rapsodii în piatră” la cea de-a VI-a ediție SoNoRo Conac

Seria de concerte SoNoRo Conac, ajunsă anul acesta la cea de-a VI-a ediție, va debuta pe 26 aprilie la Palatul Culturii “Teodor Costescu” din Drobeta-Turnu Severin și va continua până în luna septembrie, oferind publicului meloman ocazia să descopere minunate conace, castele și palate din România și Republica Moldova.





Ediția de anul acesta SoNoRo Conac poartă numele “Rapsodii în piatră” și este un omagiu adus varietății și complexității arhitecturale din întreg teritoriul țării noastre. În cadrul turneului va avea loc și lansarea în România a CD-ului “Rhapsodie Roumaine”, realizat pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri. CD-ul cuprinde cele mai cunoscute compoziții create de George Enescu și Béla Bartók și va fi prezentat într-un turneu european, ce a început pe pe 27 ianuarie 2018, la Musikverein din Viena. Turneul “Rhapsodie Roumaine” va mai include orașele Amsterdam, München, Izmir, Antwerpen, Arezzo și Paris. În România, CD-ul va fi prezentat la toate concertele SoNoRo Conac, de unde va putea fi și achiziționat.

Inițiativa SOS Conac, lansată anul trecut, prin care SoNoRo își propune să tragă un semnal de alarmă pentru cladiri cu valoare arhitecturală mare din țara noastră, aflate într-o stare avansată de degradare, va continua și anul acesta cu un concert la Cazinoul din Constanța, pe 9 mai. Concertul va fi un răspuns la #Ode2Joy Challenge lansat de Plácido Domingo, Președintele Europa Nostra, în toată Europa, cu ocazia celebrării în 2018 a Anului Patrimoniului Cultural European.

«Începem o nouă ediție SoNoRo Conac plini de entuziasm. Am descoperit locuri minunate, pe care le vom dezvălui și publicului nostru, în cadrul unor concerte de muzică de cameră, prin care ne dorim să le subliniem frumusețea și să adăugăm și mai mult farmec întoarcerii în timp pe care aceste minunate conace, palate și castele o prijeluiesc. Anul acesta demersul nostru se alătură unuia european de celebrare a patrimoniului cultural european și ne bucurăm să putem să ne aducem aportul la integrarea moștenirii culturale românești în cea europeană. » declară Răzvan Popovici, inițiatorul SoNoRo Conac și directorul Festivalului de Muzică de Cameră SoNoRo. SoNoRo Conac “Rapsodii în piatră” și CD-ul „Rhapsodie Roumaine” sunt susținute de BRD – Groupe Société Générale, partener SoNoRo Conac încă de la lansarea în 2013 a turneului de concerte de muzică de cameră, menite să aducă muzica clasică în spațiile pentru care a fost creată. « Pentru al VI-lea an consecutiv, suntem alături de publicul care dorește să vină sau să revină la concertele Sonoro, să descoperim împreună prin muzică povestea locurilor, conace și palate, care aparțin unui patrimoniu mai puțin cunoscut, dar care poate fi pus în valoare sau salvat prin evenimente culturale. Astfel, ducem mai departe misiunea noastră de a ne implica în proiecte care să ne întregească identitatea, să ne ancoreze în prezent, cu gândul mereu spre viitor, în acest an în care sărbătorim, ca națiune, Centenarul Marii Uniri, iar ca europeni, Anul European al Patrimoniului Cultural. Seria de concerte Sonoro Conac este o invitație de a descoperi/redescoperi muzica de cameră într-un mod inedit, de a deveni mai interesați de locurile încărcate de istorie pe lângă care trecem și de a cultiva mai mult în noi grija pentru frumos și autentic. » declară Emanuela Ghyka – Brand Communication Manager BRD

Pagina 1 din 2 12