Tudose ÎI SAPĂ GROAPA lui Dragnea? Cele 5 lovituri TERIBILE din PSD

În miezul celei mai delicate perioade politico-juridice pentru soarta liderului PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose s-a poziționat în mod repetat în antiteză cu președintele social-democrat. EVZ vă prezintă cele 5 episoade în care Tudose și Dragnea au cântat pe altă voce.





În paralel, președintele PSD Liviu Dragnea a prezentat partidului un scenariu incendiar potrivit căruia se dorește ca partidul să ajungă la 20%.

1. Dosarul lui Dragnea

​Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, că are încredere în Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). „Dumnezeule, asta chiar e întrebare, nu? Da, eu am încredere în OLAF”, a afirmat premierul, întrebat de jurnalişti la Parlament dacă are încredere în această instituţie europeană. Afirmațiile prim-ministrului PSD vin în contextul în care, în proaspătul dosar în care DNA îl urmărește penal pe Liviu Dragnea pentru constituire de grup infracțional organizat, ancheta a pornit de la verificări realizate de OLAF.

În ceea ce-l privește pe Liviu Dragnea, acesta s-a poziționat împotriva OLAF. „Eu nu cred ca in vreo cercetare a OLAF a reiesit ca eu as fi implicat in ce se spune acolo”, a spus acesta, în ziua în care DNA a anunțat urmărirea sa penală.

De asemenea, întrebat dacă iese în stradă pe Liviu Dragnea, Mihai Tudose a răspuns în urmă cu două săptămâni astfel: „Suntem deja afară!". Tudose se afla lângă Dragnea și veneau la ședința PSD de la Băile Herculane.

2. Statul paralel și ilegitim

Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, joia trecută, că nu înţelege conceptul de „stat paralel” şi că este preocupat de activitatea Guvernului. Afirmația sa a fost făcută în contextul în care Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat a adoptat pe 17 noiembrie, la Băile Herculane, o Rezoluţie prin care a denunţat "statul paralel şi ilegitim, care încearcă să preia controlul asupra puterii politice". "Nu înţeleg conceptul, sincer. Eu văd de Guvern, avem un stat de care trebuie să ne ocupăm, cu nişte români cărora trebuie să le facem viaţa mai bună", a afirmat Tudose, la Parlament, întrebat dacă s-a lămurit, din punct de vedere al premierului, ce înseamnă "statul paralel". Statul paralel este o sintagmă folosită frecvent de președintele PSD, Liviu Dragnea, despre care acesta spune că încearcă să preia ilegitim puterea câștigată de PSD prin alegeri.

3. Relația cu Iohannis

