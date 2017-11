SCENARIUL APOCALIPTIC prezentat de Dragnea partidului: „Există un plan ca PSD să se ducă la 20%”

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a reactivat în interiorul partidului o teorie a conspirației potrivit căreia există un plan „impus din afară" ca formațiunea social-democrată să ajungă un partid de doar 20% în alegeri. Ideea dispăruse de mai bine de un an de zile dar a fost relansată de liderul PSD în urmă cu o lună, după ce DNA a pus sub acuzare doi miniștri.





Scenariul a apărut pentru prima oară după ce ÎCCJ l-a condamnat definitiv pe Liviu Dragnea la închisoare cu suspendare în dosarul „Referendumul”, pe 22 aprilie 2016. La acel moment, fostul președintele executiv al PSD, Valeriu Zgonea, cerea demisia lui Dragnea din cauza condamnării sale, iar fostul deputat Sebastian Ghiță a spus că exista un plan ca PSD să ajungă la 20%.

”Zgonea este promotorul, creatorul și susținătorul acestei teorii, prezentându-ne-o tuturor ca ceva impus din afară. Am fost de față la întâlnirea cu colegii, informală, la care domnul Zgonea ne-a spus că PSD-ul trebuie să ajungă la 20%”, afirma Ghiță în aprilie 2016.

Liviu Dragnea a declarat și el, pe 31 mai 2016, într-o emisiune TV, că Zgonea era „spionul” lui Iohannis și că dorea să coboare PSD până la un prag de 20% în alegeri.

"Domnul Zgonea spunea de câteva luni de zile cui vrea să audă, și mie, și altor colegi care au și spus, că PSD trebuie să ajungă la 20% pentru că nu se mai poate accepta ca PSD să aibă mai mult, ca un partid în România să aibă mai mult de 20%, și înseamnă că având obiectivul ăsta a fost susținut, a fost încurajat de unii și de alții, inclusiv de domnul președinte Iohannis", a menționat președintele PSD.

Episodul BELINA

După criza din PSD generată de dorința premierului Mihai Tudose de eliminare din Guvern a miniștrilor acuzați de DNA în dosarul Belina, Liviu Dragnea a vorbit iar despre teoria distrugerii PSD.

Întrebat pe 26 octombrie, la postul România TV, dacă există o agendă ascunsă, liderul PSD a spus:

„(...) acest partid deranjeaza pentru ca are o atitudine romaneasca, are un program de guvernare care produce lucruri bune pentru romani. PSD coaguleaza sustinatori suficient de multi ca sa ramana la 40%. Am avut aproape 47% la alegeri, se pare ca stam tot pe acolo. Suntem singurul partid social-democrat din Europa care mai are aceasta pondere. Se zice ca exista un plan ca PSD sa se duca la 20%, ca sa nu se faca o majoritate solida si sa fie o tara usor de controlat. In ultima perioada, ma refer la 2016-2017, sunt lideri PSD care au fost umiliti, retinuti, eliberati, condamnati, atacati sistematic in presa”

