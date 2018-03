Mutarea ȘOC din PSD care ar fi SCHIMBAT ISTORIA României. Dragnea s-a RĂZGÂNDIT în ULTIMA CLIPĂ: M-a MINȚIT!

O informație explozivă a fost oferită publicului de Victor Ponta, fostul premier al României dezvăluind o mutare șoc din interiorul PSD. Aceasta ar fi trebuit să aibă loc în 2015, însă Liviu Dragnea s-a răzgândit în ultimul moment.





Victor Ponta, fostul lider al PSD, a declarat că în 2015 s-ar fi înțeles cu Liviu Dragnea să demisioneze amândoi din toate funcțiile, iar partidul și guvernul să fie preluate de Rovana Plumb. Tot planul a fost schimbat după ce Liviu Dragnea nu a putut să renunțe la putere, iar cel sacrificat a fost doar Victor Ponta „M-a mințit", este convins fostul premier.

„Eu am discutat atunci cu Liviu Dragnea, care tocmai fusese condamnat în dosarul Referendumul, și renunțase la funcția de președinte executiv al partidului. Eu i-am spus, așa cum tu ai făcut-o, cred că a fost corect, așa voi face și eu, voi renunța la funcția din partid și din Guvern. Hai, să arătăm că PSD nu este condus de inculpați. Noi atunci ne-am înțeles: Rovana Plumb va fi președinte al partidului și chiar prim ministru. Dragnea mi-a zis: foarte bună ideea. Eu am venit și am demisionat, pentru că mi s-a părut normal. El ne-a mințit pe toți și o va face în continuare”, a spus Ponta, la Realitatea Tv.

Rovana Plumb, fost ministru al Fondurilor Europene, a fost nevoită să plece din Guvern la insistențele premierului Tudose după ce s-a aflat că este vizată de la DNA în dosarul „Belina”.

În jurul celei care trebuia să fie liderul PSD plutesc mai multe scandaluri, unul dintre ele fiind cel legat de studiile universitare. Rovana Plumb a declarat, în CV-ul oficial postat pe site-ul propriu, că a obţinut în 1999 o diplomă de la George Washington University. Reprezentanţii instituţiei au susținut, însă, că în baza lor de date nu au nicio persoană cu numele ministrului. În fapt, Rovana Plumb a participat la un curs de două săptămâni, pentru care a primit un certificat de participare şi nu o diplomă. Ministrul Mediului a respins acuzaţiile. "Am urmat un curs la Universitatea George Washington, în Washington, în cadrul Universităţii era un centru de formare profesională, aşa cum scrie şi pe diplomă, diploma am prezentat-o, este mândria mea (...) Eu sunt convinsă că, în baza diplomei pe care am prezentat-o, puteţi să verificaţi în continuare, nu ma contrazic cu dânşii, eu am diplomă şi puteţi verifica", declara, la vremea publicării informației, Rovana Plumb.

