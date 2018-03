PSD ESTE RUPT ÎN DOUĂ. Gabriela Firea amenință cu DEMISIA. Dragnea a primit LISTA DORINŢELOR celei care conduce PMB. Breaking news

"

Este o zi importantă pentru Partidul Social Democrat. Are loc ședința comitetului executiv al PSD în care vor fi stabilite detaliile congresului care va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni.

Înainte de CEx, Gabriela Firea, primarul Capitalei, a pus presiune pe conducerea PSD și a anunțat că demisionează dacă proiectele destinate bucureștenilor nu vor fi susține de Guvern și conducerea PSD.

”În partea a doua a zilei vor avea loc alegeri pentru posturile de vicepreședinte și pentru postul de președinte executiv. Eu aș vrea să fac o declarație în sensul celor pe care eu le-am citit în ultimele zile și anume în legătură cu faptul că eu aș face parte dintr-o tabără care dorește sp destabilizeze partidul și dorește să îl detroneze de la conducerea partidului pe Liviu Dragnea. Eu dezmint aceste informații și am dovedit că am tăria și curajul politic ca atunci când consider că lucrurile nu se desfășoară într-o manieră corectă să-mi spun punctul de vedere. Consider că e o sinucicere politică faptul că în PSD sunt frământări care nu au o motivație”,

Dacă nu reușesc să îmi conving colegii de importanța proiectelor pe care le avem pentru bucureșteni, îmi dau demisia din toate funcțiile pe care le am în cadrul partidului. Eu nu sunt nici pro, nici împotriva lui Dragnea. Nu fac parte din nicio tabără, eu sunt în PSD. Aș vrea să văd că noi ne luptăm între noi pentru proiecte", a declarat Gabriela Firea.