Protocol Trinom pentru execuții de tip Stalinist

Fostul premier Victor Ponta a spus că dosarul lui Tiberiu Nițu, fost procuror general, este o „execuție stalinistă”. Consiliul Superior al Magistraturii a transmis că CSAT a verificat declarațiile magistraților și că, la nivelul anului 2016, nu existau ofițeri acoperiți sau colaboratori ai serviciilor de informații în magistratură. Jurnalistul Radu Soviani a fost audiat de Comisia de Control a SRI după ce a spus că între protocolul original și cel dat publicității există aspecte care ar induce ideea de fals.





În cadrul emisiunii România 9 de la TVR, fostul premier Victor Ponta a spus, referitor la protocolul dintre SRI și Parchetul Înaltei Curți: „Eu mi-am făcut datoria și am spus că binomul ăsta cu care se luptă toată lumea, dacă nu avea și partea de Trinom, nu se întâmpla nimic.(...) Și atunci Traian Băsescu care, din 2005 a avut această idee, a zis: „Eu ca președinte nu am pârghiile executive și atunci trebuie să am puterea cealaltă care înseamnă servicii, procurori și judecători”. (...) Traian Băsescu s-a gândit să guverneze cu alte instrumente de putere. Lucru care se întâmplă și azi”.

Acesta a adăugat că:„Eu îi cunosc și pe George Maior și pe Codruța Kovesi... Nu s-ar fi semnat niciodată un asemenea protocol fără îndemnul, încuviințarea, știința și dorința domnului Traian Băsescu. Dacă vă închipuiți că doamna Kovesi sau domnul Maior făceau de capul lor lucruri... mie nu puteți să-mi spuneți d-astea...”. În legătură cu înlăturarea fostului procuror general Tiberiu Nițu, Victor Ponta a afirmat: „Nițu avea un dosar penal pentru că a semnat un protocol cu MAI să-i dea mașină de poliție. Are dosar penal de abuz în serviciu, pentru că a semnat cu MAI un procol să aibă până la Ploiești mașină de poliție în față. Este un abuz, evident. Este o execuție stalinistă. L-au executat pe domnul Nițu ca să vină domnul Lazăr. Nițu stătea la Ploiești și făcea naveta la București zi de zi. Și i-au făcut dosar penal ca să plece”.

DNA a percutat

Reamintim că, pe 9 februarie 2015, DNA anunța că fostul procuror general Tiberiu Mihail Nițu este urmărit penal pentru complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut un folos necuvenit pentru sine. Conform procurorilor, în cursul lunii aprilie 2014, la Parchetul ÎCCJ s-a înregistrat un protocol privind cooperarea în domeniul circulației rutiere, încheiat cu MAI.

Instituția a fost reprezentată de procurorul general Nițu TiberiuMihail, iar obiectul a fost cooperarea dintre cele două instituții în scopul însoțirii autovehiculului utilizat de către procurorul general, cu echipaje ale Poliției Rutiere.

Protocolul semnat de procurorul general Nițu Tiberiu Mihail a reprezentat temeiul în baza căruia, începând cu luna aprilie 2014, Brigada Rutieră din cadrul DGPMB, aflată în subordinea ministrului, a asigurat, cu caracter permanent, însoțirea deplasărilor efectuate de acesta pe raza municipiului București.

Misiunea era realizată în două schimburi de un agent de poliție din cadrul Serviciului Operativ Special folosind o motocicletă. Zilnic, echipajul aștepta sosirea procurorului general în București și îl însoțea la sediul Parchetului ÎCCJ, facilitându-i deplasarea cu ajutorul dispozitivului de agenți de poliție din teren. Ulterior, agentul de poliție ră- mânea în apropierea unității de parchet și însoțea eventualele deplasări pe parcursul zilei, iar la finalul programului însoțea procurorul general până la ieșirea din București.

Pagina 1 din 2 12