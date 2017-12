VIOLENȚE pe străzile Iranului! Oamenii au dărâmat panouri cu chipul liderului și strigă: „Moarte lui Khamenei” - VIDEO

​Mii de oameni au ieșit în stradă, joi seara, pentru a protesta împotriva situației economice dezastruoase din țară, într-o mișcare civică spontană. Deși au trecut trei zile de când oamenii protestează, numărul acestora continuă să crească.

Este cel mai mare protest al populației iraniene din 2009, care au avut loc în timpul alegerilor prezidențiale.

Deși au avut la început o componentă strict economică, fiind generate de prețul orezului, protestele s-au extins împotriva regimului din țara islamistă.

Sute de oameni au strigat „moarte lui Khamenei”, liderul suprem al Iranului.

Protesters turn down banner of Ayatollah #Khamenei dictator Supreme Leader of Islamic regime in front of Meghdad #Basij militia base, Azadi street, #Tehran. #IranProtests pic.twitter.com/bF19UnX4JR