Primul Ministru irakian: Avem nevoie de arme pentru a învinge ce a mai rămas din ISIS

Prim-ministrul irakian, Haider al-Abadi, a declarat sâmbătă că guvernul său are nevoie de arme pentru a învinge ultimele facțiuni ale organizației Statul Islamic (ISIS) din țară





Abadi a făcut această declarație în timpul discursului pe care l-a ținut la ceremonia de deschidere a celei de-a șasea ediții a Expoziției Internaționale de Apărare organizată în capitala Bagdad. "Terorismul s-a încheiat din punct de vedere militar. Trebuie acum să eliminăm ideologiile și metodologia sa sectariană. Armele de care avem nevoie acum nu sunt pentru război, ci pentru pace și reconstrucție", a spus domnul Abadi. Acesta a promis, de asemenea, să sprijine forțele de securitate irakiene, astfel încât să-și poată continua misiunea de dezrădăcinare a așa-numitelor celule teroriste ISIS. "Irakul are nevoi de securitate speciale, și avem experiența necesară pentru combaterea și eliminarea terorismului", a menționat primul-ministru irakian. Expoziția de patru zile a avut loc în clădirile unde are loc și Târgul Internațional de la Bagdad, aflate în partea central-vestică a capitalei. Au participat peste 70 de companii producătoare de arme, din 18 țări. Au fost prezentate produse precum aeronave fără pilot (UAV), rachete, echipamente aeriene folosite în tandem și diverse echipamente de sprijin la sol. Pe 9 decembrie 2017, Abadi a declarat oficial eliberarea completă a Irakului de sub dominația militanților ISIS, după ce forțele irakiene au recucerit toate zonele ce fuseseră sub controlul grupului extremist. Cu toate acestea, mai există mici grupuri și persoane separate, militanți ISIS, care s-au ascuns în zone urbane sau în deșert și zone accidentate care le conferă un grad mai mare de siguranță și de unde efectuează atacuri împotriva forțelor de securitate și a civililor, din când în când.

Pagina 1 din 1