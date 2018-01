PONTA crede într-o posibilă DEMISIE a lui CARMEN DAN: „Trebuie să îi ceară voie lui DRAGNEA”

Fostul premier, Victor Ponta, susține că scandalul momentului în care este implicată și Carmen Dan, ministrul de Interne, este mult mai complicat decât pare. Conform lui Ponta, Dan ar vrea să demisioneze, dar nu poate face acest lucru fără acordul lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților.





Carmen Dan și-ar dori să își dea demisia după scandalul polițistului-pedofil, dar Dragnea nu îi permite, susține Victor Ponta într-un interviu de marți seară de la B1TV. Informațiile ar veni de la foști colegi din PSD ai deputatului.

„Carmen Dan vrea să își dea demisia, dar nu o lasă Liviu Dragnea. Mi-au spus colegii din PSD. Ea trebuie să îi ceară voie lui Dragnea. Secretara de școală de la Videle e un dezastru. Atâta timp cât Tudose nu are autoritate asupra miniștrilor, dacă nu poate să schimbe un ministru, dacă nu poate să pună un ministru la Interne, ce rol mai are? El trebuia să-i ceară demisia. ”Doamna Carmen Dan, ori vă dați demisia, ori vă demit. Hai, mergeți pe hol și scrieți-o!”, asta trebuia să îi spună. Ea are un singur scop: să-i fie bine lui Dragnea”, susține deputatul.

Ponta s-a folosit de interviu pentru a critica și conducerea lui Liviu Dragnea, pe care îl numește „mafiot”.

„Dragnea are o gândire mafiotă, are încredere doar în cei care au fost cu el. Carmen Dan, când era prefect, a semnat toate actele despre Lacul Belina și Tel Drum. Aia e infrațiune de ridicol.S-a făcut de râs cu poveste microfonului plantat în priză. Un ministru de Interne care fuge la presă și fuge la televiziune, nu s-a mai văzut. Ce face Carmen Dan nu face decât să accentueze lipsa de încredere în poliție. Dragnea a confiscat PSD-ul, Guvernul și Parlamentul, e cel mai rău lucru care se putea întâmpla” , a declarat fostul premier la B1TV.

