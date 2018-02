Un PEDOFIL din Bihor a VIOLAT, repetat, o FETIȚĂ de 12 ani. A fost arestat abia după ce MICUȚA a NĂSCUT

Deși procurorul și avocatul au cerut încă din augut 2017 arestarea preventivă, respectiv arestul la domiciliu, instanța a considerat că nu sunt probe și l-a lăsat liber până ieri





Un bărbat, pe numele său Simon Adolf, din Sâniob, județul Bihor, a fost arestat pentru 30 de zile de Judecătoria Oradea, pentru viol în formă continuată, după ce a abuzat sexual o fetiţă de 12 de ani, pe care a și lăsat-o însărcinată. Culmea este că, deși procurorul a cerut arestarea sa preventivă, în august 2017 și chiar propriul avocat a cerut instanței arestul la domiciliu, pedofilul a fost lăsat liber de judecătorul de drepturi și libertăți, pe 1 septembrie anul trecut.

Ajuns acasă, individul a continuat să-și bată joc de fetița care era deja însărcinată. El a negat tot timpul că ar fi întreținut relații sexuale cu minora. Între timp, aceasta a născut și testele ADN au confirmat că Simon Adolf este tatăl copilului.

Procurorii au cerut arestarea, dar judecătorii l-au lăsat liber

„Din actele de urmărire penală efectuate până în prezent rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpatul S.A., începând cu luna martie 2017, a întreţinut în mod repetat relaţii sexuale cu minora în vârstă de 12 ani aflată în îngrijirea sa, prin violenţă şi ameninţare cu un cuţit. Ca urmare a abuzurilor exercitate asupra sa, victima a rămas însărcinată”, se arată într-un comunicat transmis, ieri, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.

Comunicatul mai precizează că pentru lamurirea situaţiei de fapt şi identificarea autorului au fost necesare multiple activităţi, inclusiv efectuarea unei expertize genetice. De altfel, judecătorii au refuzat atunci să-l trimită după gratii în lipsa unor probe temeinice.

Potrivit comunicatului Parchetului, acţiunea penală față de Simon a fost pusă în mişcare încă din 30 august. „În data de 31.08.2017 s-a dispus de către procuror măsura preventivă a reţinerii pe o durată de 24 de ore şi a fost prezentat la Judecătoria Oradea cu propunere de arestare preventivă, propunere respinsă de judecătorul de drepturi şi libertăţi.

După completarea materialului probator cu o expertiză genetică, în data de 13.02.2018 procurorul a formulat o nouă propunere de arestare a inculpatului S.A. În cursul zilei de 14.02.2018, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Oradea a dispus arestarea preventivă a lui S.A. pe o durată de 30 de zile”, arată comunicatul Parchetului.

Pedofilul este de etnie romă, iar fata violată era fiica concubinei

Primarul din Sâniob, Iosif Molnar, îl cunoaște bine pe pedofil. Edilul ne-a declarat că Simon Adolf are 53 de ani și este de etnie romă. „Din ce știu eu, are doar opt clase și n-a avut niciodată un loc de muncă stabil. Mai câștiga bani lucrând ca zilier, din când în când. De trei ani, își părăsise fosta nevastă, cu care are trei copii adulți și trăia cu o concubină.

Fetița violată era chiar fata acesteia. Acum are 13 ani. Șeful de post mi-a confirmat, ieri, că probele genetice venite de la București dovedesc că el este tatăl copilului. Ieri s-a aflat și a fost arestat pe loc”, ne-a declarat primarul din Sâniob.

