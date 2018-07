Paul McCartney, din nou pe faimoasele şi istoricele zebre: Abbey Road, după 49 de ani. VIDEO în articol

După un eveniment promoţional, legat de ieşirea noului său disc Egypt Station, Paul McCartney a traversat zebra pietonală de pe Abey Road, creând din nou coperta albumului omonim, semnat împreună cu Beatles în 1969.





În fotografia de epocă, realizată de fotograful Iain Macmillan, Paul era singurul desculţ din trupă: o eningmă care a contribuit la legenda potrivit căreia, ex Beatlesul ar fi murit în 1966 într-un incident stradal, fiind apoi înlocuit de o sosie. Susţinătorii acestei teorii a complotului, au încercat confirmări şi indicii în mesajele codate ascunse în creaţiile grupului. Şi vor continua să scormonească încă mulţi ani de-acum înainte, notează La Repubblica.

Abbey Road este al unsprezecelea album de studio lansat de formația engleză de muzică rock The Beatles, și ultimul pe care aceasta l-a înregistrat. Deși, înainte de despărțirea formației în 1970, a mai fost lansat albumul Let It Be, lucrul la Abbey Road a început în aprilie 1969.

Abbey Road a fost lansat la 26 septembrie 1969 în Regatul Unit, și la 1 octombrie 1969 în SUA. El a fost produs și orchestrat de George Martin. Abbey Road este considerat a fi unul dintre cele mai închegate albume ale grupului The Beatles, deși formația nu mai funcționa unitar la acea vreme. Rolling Stone l-a clasat al 14-lea pe lista celor mai bune 500 de albume din toate timpurile. În 2009, un sondaj printre cititorii revistei a arătat că în opinia lor Abbey Road este cel mai bun album al formației Beatles din toate timpurile.

VIDEO

Pagina 1 din 1