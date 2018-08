Ovidiu Lipan Țăndărică: „Ca să fii promovat în România, trebuie să dai ceva înapoi din ce ai primit”

Unul dintre cei mai carismatici și mai iubiți toboșari români din toate timpurile, cel care s-a numărat printre fondatorii formației Phoenix, Liviu Lipan Țăndărică, s-a confesat redactorilor Evz. Reîntors în țară în 2000, după surghiunul auto-impus în Germania, percuționistul este de părere că în România zilelor noastre, ca să fie promovat, artistul trebuie să dea înapoi ceva din ceea ce i se oferă ca plată pentru prestația sa muzicală. „Rockul nu a murit. Sunt foarte multe formații tinere cu apetit pentru genul ăsta de muzică și talent cu carul. Nu sunt promovate, însă, și sunt condamnate la anonimat. Totul pentru că nu vor sau nu pot - pentru că încasează sume prea mici – să dea șpagă pentru a se afl a pe scenă”, a mărturisit Țăndărică reporterului EVZ.





- Evenimentul zilei: - Maestre Țăndărică, să începem cu începutul...

- Ovidiu Lipan Țăndărică: Domne’, începutul e istorie. (râde). A fost cândva Phoenix. Cel din care am făcut și eu parte. S-a destrămat, apoi s-a înfiripat la loc. Cu alții în locul nostru. Sigur că noi, cei care am făcut parte din linia întâi, încă de la origini, ne-am menținut într-o altă formulă. Fiecare cum s-a descurcat. Încercăm în continuare să fim prezenți pe piața muzicală românească și internațională... Spun internațională pentru că o mare parte din oamenii smart care au dorit și care au petrecut generații întregi alături de muzica pe care am făcut-o în anii ’70 începând cu Roșu și Negru, Nancy Brandes - chiar acum am venit din Israel unde am avut o întâlnire și am discutat să preconizăm un eveniment aniversar Roșu și Negru cu el și ce a mai rămas - sunt acum în Diasporă. De acolo de unde continuă să ne iubească și să ne asculte muzica. Așadar, tot în domeniul muzicii lucrăm, dar pare-se - ca în orice domeniu - că totul este legat de starea societății. În sensul politic, în sensul că suntem influențați de toate problemele care nu au fost gândite la timp și care au intrat întrun circuit anarhic al lucrurilor în care trebuie să ne întoarcem și să o luăm iarăși de la capăt. În România ultimilor ani, fiecare a făcut cum a vrut lucrurile. Nu s-a făcut o analiză cu cap a ceea ce trebuie să se întâmple în România după ’90. Orice s-a făcut în țară, s-a creat o caracatiță în jurul acelui fapt și a sfârșit prost. Sunt generații întregi care nu au un punct de reper. Cultura nu a fost susținută. Și nici acum nu este. Spre exemplu, când vorbim despre rock-ul de acum, vorbim despre foarte multe formații care sunt bune, dar nu sunt susținute... Ca atare, nu există pe piață. Nu atât cât ar trebui să existe...

- De ce credeți că se întâmplă asta? De ce nu sunt susținute?

- Păi, ca multe alte lucruri din cultura românească, nu sunt susținute pentru că, cel puțin asta este prima impresie, este greu să investești, să promovezi cultură, în parcuri, pe tarlale și pe tăpșanuri și în toate satele în care wc-ul este încă în curte. Apropos de asta, mulți spun că Bucureștiul nu e România. Că imediat după Capitală, începe Evul Mediu. Un Ev Mediu care reflectă mai mult adevărul despre România. Omenii trăiesc pe muchie de cuțit, în condiții improprii. Sunt departe de civilizație. Și cel mai bun exemplu este wc-ul din curte. 30 la sută din populația României încă are wc-ul în curte. Ce pretenții de cultură să ai?...

Facem negoț cu cultura

- Să înțeleg că, încet dar sigur, ne ucidem cultura? Pentru că nu am dus lipsă, totuși, de așa ceva, cu toate wc-urile noastre din curte...

- Nu, nu! E prea mult spus „ucidem cultura”. Cred că mai degrabă, facem negoț cu ea. Trăim într-un sindrom de manipulare permanentă în care se promovează trupe, formații care pare-se că dau și ceva înapoi. Din gajurile care le primesc. Sunt pe înțelegeri, pe grupări... Ce să vă spun? Publicul simte asta. Și nu prea mai vine la evenimente... Să faci acum educație culturală unei generații care iarăși va fi de sacrificiu e greu... Deși, generația asta va trebui să ducă mai departe identitatea și cultura românească. Generația asta va trebui să se regăsească în cultură. Or, dacă nu ai cultură, cum să o faci? Cum să te regăsești? În ce, mai bine spus?

- Raportând la ceea ce se întâmplă acum în muzică, în cultură, la modul general, una dintre cele mai iubite formații din toate timpurile, Phoenix, din care ați făcut și dumneavoastră parte, credeți că s-ar mai bucura astăzi de faima de atunci? Ar mai prinde la public?

- Nu știu dacă ar mai prinde acum. Phoenix-ul avea mesaje foarte clare. Transmitea ceva. Cu adevărat important. Publicul se regăsea în acel mesaj. Îl adora pentru că îi vorbea de libertate pe care nu o avea și după care tânjea. Acum are toată libertatea din lume. În plus, oamenii au preferințe. Nu toți se dădeau în vânt după rock sau folck. Ne iubeau pentru că vorbeam pe limba lor.

- Cu toate astea ați fost obligați să luați drumul pribegiei …

- Da, așa a fost să fie. Dar am făcut-o nu pentru că am vrut, ci pentru că am fost obligați. Când am plecat în 77, era întuneric în România. Eu primeam informații în Germania cu carul. În perioada în care Helmut Schmidt a fost cancelar al Germaniei, am fost foarte bine primiți. Mulți dintre noi și-au făcut familiile... am primit și cetățenie... Eu am fost printre primii care s-au întors imediat după ’90. Am avut dorința asta pe care nu credeam să mi-o mai pot îndeplini. Am rupt orice legătură după plecare ca să nu le fac alor mei greutăți. De altfel, când m-am întors mi-am căutat familia... Muriseră cei mai mulți. Am rămas siderat pentru că nici măcar cruci la morminte nu aveau. A fost cumplit. Oricum, fiecare dintre noi a rămas cu sufletul aici, în țară, în tot răstimpul cât ne-am aflat în Germania. A fost dorul acela mistuitor de meleagul natal. Eu am trăit foarte intens sentimentul acesta. Partea bună este că din dorul ăsta s-a născut o anumită muzică în care vorbeam de sate, de mirosul de fân, de porumb, vara, de multe altele. Vorbeam de țara mea...

Să ferească Dumnezeu să iasă românul din pădure!

- În foarte multe din melodiile dumneavoastră se vorbea nevoia românului de a rupe lanțuri și bariere. Credeți că se simte nevoia haiducului de odinioară?

- Am spus printre rânduri că anarhia întodeauna a provocat stări radicale care nu au dat bine României. În momentul ăsta politica nu mai este de mijloc. E doar o bătălie feroce de care pe care... Sunt curios ce se va întâmpla cu România în următorii 20 de ani. Nu văd deloc bine țara asta. Poate că da, e nevoie de haiducul de odinioară. Asta nu înseamnă că noi trebuie să creăm discordie. Știi cum se spune că peștele de la cap se împute. Întotdeauna, de acolo, de la capătul peștelui vin informații care bulversează și crează neliniște. La acel capăt de pește e problema... Dacă vrem să avem liniște, trebuie să găsim, mai ales politicienii care sunt la manșă, o direcție care să aducă pace în sânul maselor. Cred că acum, în România, e liniștea dinaintea furtunii. Românul, când iese din pădure, să te ferească Dumnezeu...

- Credeți că va dura mult până va ieși din pădure?

- Depinde cât de deasă e pădurea (râde).

Mii de kilometri, doar în chiloți, ghemuit în boxă

- Câte ceva despre momentul memorabil al evadării din 1976?

- Cred că cel mai în măsură ar fi Nicu Covaci să vă povestească că el a fost unul din oamenii foarte activi… să fim împreună și să găsim soluția de a cânta și afară. A depus eforturi foarte mari ca noi să putem intra în boxe, să ne scoată din boxe. Că aveau, nu știu, vreo 20, 30 de șuruburi. La fiecare graniță trebuia să intrăm în boxă, înfileta șuruburile, pe urmă, iarăși, le scotea că trebuia să ieșim, și tot așa. Țin minte că stăteam în chiloți în boxă că nu se putea altfel. Te înăbușeai. În fine, au fost niște eforturi mari pe care le-a despus Covaci și are toată aprecierea mea pentru asta. Grupul nostru a rămas în memoria rock-ului românesc foarte profund ancorat. La urma urmei, suntem artiști cu toții. Multe formații de top au fost destrămate. Membrii lor nu și-au vorbit ani la rând și uite că acum cântă împreună din nou… Axl Rose, Die purple, The Rolling Stones, la fel... Bine, sunt împreună decât pe scenă. E un bussiness, dar totul e legat și de o dorință a publicului pentru că, până la urmă, nu o faci neapărta pentru bani. O faci și pentru publicul care te-a onorat și care a trăit, generații întregi, cu muzica ta... Desigur că ar fi dorința multora să ne revadă pe o scenă împreună. Ăsta e adevărul... Muzica e vie și nimeni nu pleacă de acolo de unde îi e drag să stea. E o vorbă populară „nu pleacă câinele de la măcelărie!”. Cred că, în cazul nostru, al celor de Phoenix, fiecare a vrut să își facă propriile proiecte. O chestie de ego, dacă vrei. Eu unul am fost foarte ancorat în ceea ce am făcut. Și am realizat niște albume foarte frumoase de care chiar sunt mândru și multă lume le ascultă cu plăcere și acum... Și diferite alte proiecte. În rest, manipularea asta continuă și adevărul sub o formă absurdă care se transmite încontinuu bulversează și lumea simte că ceva nu e înregulă. Din 2000, am ales să trăiesc în România și simt toate fluctuațiile astea energetice ale unui popor care după atâta amar de vreme a rămas captiv unei îndoctrinări tâmpite.

România nu a avut o educație capitalistă. D-aia a dat-o în bară după Revoluție

