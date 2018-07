Nava școală “Mircea” s-a întors din voiaj. Un marinar și-a cerut în căsătorie iubita care îl aștepta la țărm

După un voiaj de instrucție de 31 de zile, cu nava școală Mircea, timp în care au parcurs peste 2400 mile marine, au efectuat exerciții pe mare și au vizita trei porturi din Italia, Muntenegru și Grecia, cadeții români și germani s-au întors în portul Constanța. Au fost așteptați de oficiali din Forțele Navale dar și de zeci de rude și prieteni.





A fost primul voiaj în care nava școală Mircea a fost condusă de comandorul Mircea Târhoacă după 12 ani în care ofițerul a ocupat mai multe funcții la bordul navei. “A fost un marș cu foarte multe premiere. O premieră a fost că a traversat pentru prima dată canalul Corint. Am avut activități, exerciții comune care au fost făcute pentru prima dată pe mare, am avut activități comune cu partenerii greci într-un centru de pregătire din Atena. Vremea a ținut cu noi, că suntem marinari buni și am avut și zile în care am navigat cu vele. Am avut întâlniri foarte frumoase în porturile de escală, Bari, Tivad și Pireu unde ne-am întâlnit cu autoritățile civile și militare și cu ambasadele române din zonele respective”, a declarat comandorul Mircea Târhoacă.

Cei 100 de cadeți s-u întors în România marinari, botezați pe mare, dar și absolvenți ai stagiului de practică, după ce au susținut colocviul final în timp ce traversau, în drum spre Constanța, strâmtoarea Dardanele. Au efectuat cursuri de matelotaj, au urcat în arboradă, în Marea Marmara, au navigat cu vele în Marea Egee, au dat la rame în Marea Adriatică, au făcut exerciții de abandon, cu lăsarea plutei la apă, în Marea Ionică. “Au simțit pe pielea lor, în ultimele 30 de zile, ce înseamnă viața la bordul navei școală Mircea”, a concluzionat comandantul Mircea Târhoacă.

Roxana, o tânără care își aștepta, pe țărm, iubitul plecat în voiaj de instrucție cu nava școală Mircea, a avut parte de surpriza vieții ei. Flancat de colegii lui, îmbrăcați în uniforme albe și cu câte o floare în mână, Cristian a cerut-o în căsătorie pe prietena lui. Roxana a acceptat. Cei doi sunt prieteni de peste trei ani. Ea este studentă la Universitatea Maritimă Constanța.

