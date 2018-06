Cine l-a DAT AFARĂ pe Adrian MUTU de la FC Voluntari: „L-au LUCRAT CÂRTIȚELE!”

Adrian Mutu și-a început cu stângul cariera de antrenor. „Briliantul” a fost demis de la FC Voluntari, chiar dacă a reușit să-i mențină pe ilfoveni în Liga 1 Betano.





Potrivit cancan.ro, Adrian Mutu ar fi fost demis la FC Voluntari după ce a intervenit Gigi Becali, patronul FCSB. Pe lângă latifundiarul din Pipera, se pare că și cârtițele lui Florentin Pandele (n.r. - primarul comunei Voluntari) au contribuit la îndepărtarea de la echipă a fostului internațional român. Gigi Becali este și nașul edilului din Voluntari, iar acesta din urmă ține cont deseori de sfaturile patronului FCSB.

Sursa citată susține că Mutu ar fi comis-o la manele, nu s-ar fi implicat chiar total la antrenamente și s-ar fi certat cu „greii” din vestiar.

„Becali i-a sugerat lui Pandele să-l dea afară pe Mutu. Că nu are valoare, că nu face față, că are doar tatuaje și distracție în cap. Atât i-a trebuit lui Pandele. Care, oricum, îi pusese gând rău lui Mutu după partida cu Gaz Metan. Echipa trebuia să plece imediat după partidă, dar Mutu a întârziat sosirea spre București cu câteva ore. Mai exact, până a doua zi. Asta deoarece Mutu stabilise un șpriț cu Pustai. Pe care l-a și făcut. A doua zi, echipa l-a așteptat în autocar ore bune. Mutu nu mai apărea. Într-un final, a ajuns la autocar și atunci a făcut scandal, ca de ce se uită toți urât la el, că el are un nume, valoare…

Pe Mutu l-au ~lucrat~, însă, și cârtițele lui Pandele. Acesta are oameni de încredere în vestiar, care îi toarnă tot. Spre exemplu, Pandele știa dacă Mutu întârzia la antrenamente și cum decurgeau ședințele de pregătire. Știa de faptul că, ocazional, Mutu apărea la antrenamente după o oră și jumătate. Și atunci pentru a-și critica jucătorii. În timpul în care lipsea, stătea la umbră, cu țigara și cafeluța. Iar jucătorii transpirau pe teren. În plus, și-a lăsat, la un moment dat, jucătorii în cantonament și a plecat să petreacă la manele. Lucru care i-a înnebunit pe fotbaliști”, a povestit, pentru cancan.ro, un oficial al clubului FC Voluntari.

Pagina 1 din 1