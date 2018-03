Mircea Băsescu: „Kovesi și Coldea sunt în grupări mafiote interesate în menținerea puterii lor”

Condamnarea fiului său, Dragoș, la 3 ani de închisoare pentru trafic de influență și încarcerarea acestuia în același loc de detenție în care a stat, la rândul lui, peste un an, a fost o lovitură năucitoare pentru Mircea Băsescu. Pare mai doborât decât în perioada prin care a trecut în Penitenciarul Poarta Albă. Acum e vorba de copilul lui, a cărui nevinovăție o susține cu înverșunare, singura vină fiind „că îl cheamă Băsescu”.





Într-un interviu pentru EVZ, Mircea Băsescu crede că familia lui este trecută la „victime colaterale” și spune că șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și generalul Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI sunt parte a unui grup mafiot interesat de menținerea puterii, indiferent de cine guvernează România.

„Dragoș stă bine cu moralul, nu intenționează să își tragă un glonț în cap”

Mircea Băsescu este hotărât să își susțină fiul până la capăt, convins de nevinovăția lui Dragoș, încarcerat din 5 februarie la Penitenciarul Poarta Albă, în aceeași celulă în care a stat și el în urmă cu un an. Acasă, avocatul lui Dragoș așteaptă motivarea condamnării pentru a trece la pașii următori.

- Evenimentul zilei: Spuneți că nu veți sta cu mâinile în sân. Ce intenționați să faceți pentru Dragoș Băsescu?

- Mircea Băsescu: Nu am primit, încă, motivarea. Nu a venit. Avocatul Ene va face cerere de contestație în anulare împotriva condamnării și, bineînțeles, plângere la CEDO. Din cauza motivelor pentru care a fost încarcerat. Nu se poate să bagi în pușcărie un tânăr, în baza declarațiilor a doi condamnați care fac orice să obțină clemența pentru a avea o pedeapsă mai mică. Și să interpretezi faptul că a spus să facă plata către o firmă pentru serviciile pe care le va presta, servicii de consultanță financiară, când acesta era jobul lui, munca lui, și a cerut să facă plata prin firma aia, când firma este o transnațională, un colos, KPMG. Nu poți să acuzi o asemenea firmă că facilitează trafic de influență sau mai știu eu ce. Nu există nicio înregistrare în care Dragoș să fi cerut banii.

- Îl vizitați des la Poarta Albă? A trecut deja o lună și jumătate de când este închis. Cum se simte acolo?

- El este bine cu moralul, când vorbește cu mine, cu maică-sa sau cu prietenii. Dar ce-o fi în sufletul lui, numai el știe. Cum se poate ca un tânăr de 35 de ani să ajungă la puşcărie nevinovat şi să aibă un moral bun? Da, vorbește, e OK, nu intenționează să își tragă un glonț în cap sau mai știu eu ce, că e om cu picioarele pe pământ. Dar, practic, i-ai terminat viitorul. Omul acesta nu va mai putea niciodată lucra la Big Four, cei mai prestigioși patru auditori din lume, ( KPMG, Deloitte, Ernst & Young și PricewaterhouseCoopers). Pentru că e un om care a fost condamnat, vinovat sau nevinovat. Dar el, în marile finanțe nu va mai putea intra. Da, este tânăr, puternic, isteț și știe multe și va putea să-și facă afacerile lui. Nu va muri de foame în nici un caz. Dar nu se poate să îi retezi viitorul. El își susține în continuare nevinovăția, indiscutabil. Pentru că el nu a cerut bani. I-o fi spus aceluia, vezi că te costă nu știu cât dacă vrei să vină KPMG să-ți facă audituri, să îți facă consultanță.

„Traian a refuzat rămânerea în poliție a lui Pavel Abraham și l-a pensionat”

Mircea și Dragoș Băsescu ar fi fost condamnați în baza unor înregistrări trucate și declarații neadevărate. În privința unor asemenea „probe”, Mircea Băsescu îl dă ca exemplu chiar pe procurorul general Augustin Lazăr.

- Evenimentul zilei: De ce s-a ajuns la condamnarea lui Dragoș Băsescu?

- Mircea Băsescu: Pentru că oamenii ăia voiau să iasă din închisoare și numele de Băsescu în declarațiile pentru obținerea clemenței era suficient. Dragoș o pățește doar pentru că îl cheamă Băsescu. Când mi-au făcut mie, OK, hai să zicem, sunt un om în vârstă, am trecut prin multe. Dar să trebuiască să te iei și de un tânăr din acesta? Dar familia asta o fi, chiar așa, o familie de borfași? Suntem totuși o familie cu doi comandanți de navă, toți copiii noștri au făcut facultăți.

- Dumneavoastră ați fost primul Băsescu, condamnat…

- Pe mine m-au condamnat în baza declarațiilor unei familii de romi, țigani, nu mă feresc să le spun așa, care aveau un singur avocat și care îi învăța ce să spună. Avocatul lor fiind fostul general Pavel Abraham care i-a cerut fratelui meu, președinte, permisiunea să rămână în Ministerul de Interne după implinirea vârstei de pensionare. Și fratele meu nu i-a aprobat, i-a refuzat dreptul acesta. Și probabil că nu i-a aprobat pe motive bine întemeiate. Nu i-a aprobat, după care, normal că a apărut ura față de familia Băsescu. Și el i-a învățat pe țigani ce și cum să spună. Și nici asta nu țineau minte, că fiecare declara altceva, de fiecare dată.

- Nu v-au condamnat doar în baza declarațiilor membrilor familiei lui Sandu Anghel...

- Pe asta și pe o înregistrare care a ajuns la A3 pe un stick, nu pe camera cu care s-a făcut filmarea. Înregistrarea a trecut, mai întâi, prin studiourile A3 și după aceea au ajuns la procuratură. Și am fost chemat ulterior. Dar l-am văzut, recent, pe procurorul general Augustin Lazăr care se întreba cum să poată fi acuzată doamna Kovesi în baza unor înregistrări când nu există aparatul cu care s-au făcut înregistrările. Domnule procuror șef, eu am fost băgat în pușcărie pe baza unor înregistrări. Am cerut în instanță să mi se aprobe să fac expertiza înregistrărilor și nu mi s-a aprobat. Și expertiza făcută de expertul DNA așa începe, „întrucât nu exită mijloacele cu care s-a făcut întregistrarea și înregistrarea originală, nu ne putem asuma responsabilitatea”. Și în baza acelei înregistrări eu sunt condamnat și băgat la pușcărie. Păi cu tehnica dintr-un studio de televiziune poți să faci multe. Iar la Dragoș nu sunt înregistrări. Acolo a fost doar în baza declarațiilor ălora.

