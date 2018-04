Ministrul Finanțelor, ANUNȚ EXTREM DE IMPORTANT despre pensiile românilor: „Lumea trebuie să înțeleagă FOARTE CLAR”

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a contracarat marți, la Antena 3, informația vehiculată în presă, cum că românii ar pierde bani la pensie și a dat asigurări că așa ceva nu se va întâmpla.





Prezent în studioul emisiunii „Sinteza Zilei”, Eugen Teodorovici a explicat care sunt diferențele dintre pilonul I de pensii și pilonul II.

„Avantajul la pilonul I este că, indiferent cât trăiește după momentul pensionării, statul îi asigură, la pilonul II are numai pe o anumită perioadă. Pilonul II nu este o pensie privată, este pensia de la pilonul I administrată privat. Se vorbește de o gaură de 1,1 miliarde, văd declarații care de care mai halucinante la domnul Câțu, vă dau câteva exemple: 12% inflație, să limităm costurile de împrumut pe piețele externe, nu are nicio logică, nu are voie să se joace cu declarațiile, el poate să submineze economia României. Cum să instigi românii din afară să nu mai trimită banii în țară? Înțeleg lupta politică, dar trebuie să ai o limită” a spus Teodorovici, la Antena 3.

„Până la final de mai-iunie, se dorește pregătirea unui nou concept. În primul rând să se poată opta între pilonul I singur și pilonul II. Apoi, nimeni dintre cei de la pilonul I să aibă de suferit. Pilonul I trebuie să devină măcar la fel de transparent ca pilonul II. Să lărgim aria în care pilonul II poate să investească. Știm că din banii acumulați la pilonul II 7 miliarde de lei s-au câștigat și aproximativ 1,5 miliarde de lei sunt comisionul administratorului” a spus ministrul.

„Lumea trebuie să înțeleagă foarte clar: nimeni nu are voie să se gândească la un asemenea scenariu. Nu este niciun pericol pentru pensiile oamenilor” a subliniat Eugen Teodorovici.

