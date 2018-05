Lovitură pentru MARTORII LUI IEHOVA. Rusia a început confiscarea sediilor acestora

Grupul religios Martorii lui Iehova au pierdut controlul asupra unui complex imobiliar din St. Petersburg, Rusia, în valoare de 31,8 milioane de dolari. Tribunalul a confirmat joi decizia unei instanțe inferioare, potrivit căreia proprietatea trebuie confiscată de guvern





Decizia, care îi va permite guvernului rus să preia proprietatea grupului religios, a fost emisă exact la un an după ce guvernul a publicat o decizie prin care Martorii lui Iehova sunt considerați organizație extremistă, lansând o campanie continuă de discreditare a membrilor săi. Organizația Martorii lui Iehova a făcut apel la decizia instanței inferioare, de confiscare a complexului administrativ, argumentând că una dintre filialele americane ale grupului religios este proprietarul legal. "Hotărârea inițială a Tribunalului Districtual Sestroretskiy, din decembrie 2017, a ignorat dovezile potrivit cărora sediul Martorilor se află în proprietatea WTPA (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania), o organizație non-profit cu sediul în Statele Unite", a afirmat grupul într-o declarație de presă. "Martorii lui Iehova din Rusia au transferat proprietatea către WTPA în anul 2000, iar WTPA a plătit, până în prezent, peste trei milioane de dolari ca impozit pe proprietate," continuă declarația. Cu toate acestea, potrivit serviciului de presă al tribunalului, Centrul Administrativ a continuat să folosească respectivul complex ca mai înainte, acesta fiind motivul pentru care tranzacția a fost declarată fictivă și nulă.(TASS)

