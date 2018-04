LOVITURĂ pentru „unitatea de elită HAULES”, la pachet cu SRI ! Tribunalul București a dispus ACHITARE într-un dosar greu. „NU EXISTĂ PROBE!”

DNA Ploiești, condusă de procurorul Lucian Onea, zis „Lucică”, pare să bifeze încă o „realizare”! Prezentată de Laura Kovesi drept "unitatea de elita", dar cunoscută și sub denumirea de „unitatea Haules” dupa dezvaluirile care devoalau modul in care se fabrica dosare, DNA Ploiesti încasează o mare lovitură. Mai exact, o lovitură primită de la Tribunalul Bucuresti, într-un nou dosar greu, cu oameni încătușați și ținuți patru zile după gratii.





Mai exact, potrivit informațiilor Luju.ro, Tribunalul Bucuresti a dispus, joi 26 aprilie 2018, achitarea lui Razvan Iordan, fostul consilier al ex-primarului Sectorului 1 Andrei Chiliman, si a lui Dan Toma, fost adjunct al Directiei Inspectie din cadrul Primariei Sectorului 1. Si nu vorbim despre orice achitare, ci despre una data in baza art. 16. alin(1) lit. c) din Codul de procedura penala care prevede ca “nu exista probe ca o persoana a savarsit infractiunea”.

Cei doi au fost trimisi in judecata in noiembrie 2015, fiind acuzati de luare de mita, in rechizitoriu retinandu-se ca ar fi primit intre 15.000 euro si 70.000 euro pentru a dispune intocmirea proceselor verbale de receptie a unor lucrari. ”Foarte important de precizat este ca dosarul este opera celebrului "Binom DNA-SRI", parchetul lui Kovesi beneficiind "de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii", susțin jurnaliștii de la Lumea Justiției.

Decizia definitiva in acest dosar va fi pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti.

Iata minuta Tribunalului Bucuresti:

“In baza art. 386 C.proc.pen., schimba din oficiu incadrarea juridica a faptelor pentru care au fost trimisi in judecata inculpatii Iordan Razvan-Mihai, din doua infractiuni de luare de mita prevazute de art. 289 alin(1) C.pen. cu aplicarea art. 7 lit. c. din Legea nr. 78/2000 si art. 5 C.pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin(1) C.pen., in doua infractiuni de luare de mita prevazute de art. 254 alin(1) C.pen. de la 1969, ambele cu aplicarea art. 5 C.pen. si art. 33 lit. a C.pen. de la 1969 si Toma Dan, din trei infractiuni de luare de mita prevazute de art. 289 alin(1) C.pen. cu aplicarea art. 7 lit. c. din Legea nr. 78/2000 si art. 5 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin(1) C.pen., in trei infractiuni de luare de mita prevazute de art. 254 alin(1) C.pen. de la 1969, cu aplicarea art. 5 C.pen. si art. 33 lit. a C.pen. de la 1969. In baza art. 396 alin(5) C.proc.pen. raportat la art. 16 alin(1) lit. c C.proc.pen., achita pe inculpatul IORDAN RAZVAN-MIHAI, pentru savarsirea in concurs real a doua infractiuni de luare de mita, prevazute de art. 254 alin(1) C.pen. de la 1969, ambele cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. de la 1969 si art. 5 C.pen. In baza art. 396 alin(5) C.proc.pen. raportat la art. 16 alin(1) lit. c C.proc.pen., achita pe inculpatul TOMA DAN, pentru savarsirea in concurs real a trei infractiuni de luare de mita, prevazute de art. 254 alin(1) C.pen. de la 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a C.pen. de la 1969 si art. 5 C.pen. Ia act ca inculpatii au fost retinuti si arestati preventiv de la 06.08.2015 la 10.08.2015.

In baza art. 397 alin(2) C.proc.pen. raportat la art. 249 C.proc.pen., ridica masura sechestrului asigurator, instituit asupra bunurilor mobile, bunurilor imobile, a actiunilor si partilor sociale detinute, sumelor existente in conturile bancare ale inculpatului Toma Dan si masura popririi asiguratorie, instituita asupra sumelor ce urmeaza a fi incasate in conturile apartinand inculpatului Toma Dan, prin Ordonanta nr. 199/P/2015 din 10.08.2015 a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti. In baza art. 397 alin(2) C.proc.pen. raportat la art. 249 C.proc.pen., ridica masura sechestrului asigurator instituita asupra sumei de 42.500 euro, consemnata la dispozitia Tribunalului Bucuresti.

