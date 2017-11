O lecție de ISTORIE la GAUDEAMUS: „Propaganda politică în ROMÂNIA SOCIALISTĂ” | FOTO

O carte de viitor, prezentată la Gaudeamus de Cristina Preutu ar putea fi „Propaganda politică în România socialistă”. O confirmă prezența la evenimentul de lansare a volumului a reputatului istoric și jurnalist Florian Bichir și a prof.univ.dr. Valentin Ciorbea, cei care care au ținut să o încurajeze pe autoare: lector universitar la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi.





Multe se pot spune despre Gaudeamus, cel mai mare târg de carte din România. O îngemănare a ceea ce înseamnă istorie, literatură sau politică, cuprinse în file de tipărite. Personalități și nou inițiați în arta scrisului, la un loc. La pas prin celebrul târg de carte de la Romexpo, considerat o rampă de lansare și de etalare a tot ceea ce reprezintă mai bun în literatura românească am întâlnit nume cu greutate. Profesori, scriitori, jurnaliști și oameni simpli, deopotrivă. L-am văzut pe Marian Nazat, spre exemplu, celebrul procuror care și-a lansat volulmul „Lumea de azi”, într-o prezentare făcută de Ștefan Mitroi. L-am văzut, de asemenea, pe Adrian Cioroianu, Ambasador UNESCO, care vorbea, având-ul alături, printre alții, pe Petre Mihai Băcanu, în timp ce vorbea, cu patos despre cartea „Cinci zile care au zguduit lumea”, a generalului (rz) Constantin Degeratu, fost Şef al Statului Major General al Armatei Române.

Undeva, însă, „spre direcția orei 1.00”, cum mi-a fost indicat de către unul dintre organizatori, vorbeau lect.univ.dr. Florian Bichir și prof.univ.dr. Valentin Ciorbea. Cei doi au făcut o prezentare a unei cărți care scrie o filă importantă în istoria țării noastre: „Propagandă politică în România socialistă. Practici instituționale și tehnici de comunicare (1965-1974)".

Volumul a fost lansat la „Gaudeamus” de Cristina Preutu, lector universitar doctor în cadrul Facultății de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași care, la doar 31 de ani, a avut curajul să facă o analiză extrem de bine documentată a ceea ce a reprezentat propaganda, în anii Comunismului.

Despre autoare și despre cartea ei, Florian Bichir a scris în „Evenimentul zilei”, încă din luna iunie, atunci când asemăna popaganda de tip comunist cu cea folosită de actuali lideri politici: „O carte a unei tinere și extrem de talentate istoric Cristina Preutu, cadru universitar la Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. O temă unică asupra căreia s-au aplecat puțini specialiști, majoritatea fiind fascinați de propaganda fascistă sau cea nazistă. „Așa cum se știe, termenul de propagandă – și așa cum arată și autoarea - propaganda își are originile în organizația catolică Congregatio de Propaganda Fide înființată în 1622. Organizația a luat naștere prin bula lui Papa Urban al VIII-lea la Roma, în scopul formării de misionari care urmează să fie trimiși peste tot în lume, pentru a răspândi credința catolică. Evident, cu timpul, termenul a devenit peiorativ și așa este cunoscut el și astăzi. Comuniștii au fost niște mari specialiști ai propagandei, dar nu despre asta merită acum vorbit. Pe baza și a unor studii ale lui Tiberiu Troncotă, Cristina Preutu ajunge la concluzia că, în propaganda comunistă, liderul era văzut ca un mediator în cadrul relației dintre putere (ca ideologie) și societate. „Imaginea liderului se constituia, în principal, prin eliminarea reacției populației, ceea ce ducea la centralizarea informației, la enunțarea ei de către o singură voce.Nu vreau să fiu rău în mod gratuit, dar parcă aceasta este construcția de astăzi a Partidului Social Democrat (PSD). Liviu Dragnea este masculul alfa, este liderul maxim în jurul căruia supraviețuiește partidul. El l-a dus pe cele mai înalte culmi ale procentajelor electorale, și deci lui i se permite orice. Iar el, ca orice lider serios, mediază cu societatea - așa cum am arătat mai sus! Că zilele acestea am avut parte de propagandă, o demonstrează excelenta carte a doamnei Cristina Preutu care ne readuce aminte că aparatul propagandistic comunist se baza pe propagandiști și agitatori. Ori, în zilele acestea, ambele tabere au avut astfel de specialiști care s-au grăbit să-și șlefuiască șeful și să-și denigreze adversarul”.

Un altfel de ambasador al românilor de pretutindeni

