PRIMA ÎNTÂLNIRE după cererea de REVOCARE. Kovesi, chemată la Ministerul Justiției de Toader. Șefa DNA, DECLARAȚII DURE despre RECUPERAREA PREJUDICIILOR din dosare

Pentru ora 11, la sediul ministerului, este programată o ședință a Comisie naţională a Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), din această comisie făcând parte reprezentanți de la Parchetul General, ÎCCJ, dar și DNA.

Laura Codruța Kovesi a confirmat prezența. Este prima întrevedere cu ministrul Tudorel Toader, după confruntarea din ședința CSM, când a fost audiată șefa DNA.

”Introducerea institutiei confiscarii extinse a fost introdusă în 2012. Rezultatele nu sunt spectaculoase, însă recuperarea prejudiciului constituie o prioritate. Existe un compartiment care se ocupa cu acest lucru. În DNA, vorbim despre investigarea faptelor de coruptie la nivel inalt, persoane care detin functii importante si averi impresionante. Ce se întâmplă cu aceste hotărâri daca sunt executrate sau nu și dacă nu care sunt impedimentele... Mai departe, este atribuția organelor finaciare. Ce se întrebăm ce s-ar putea face cu acesști bani dacaă ei ar fi confiscați, vorbim despre hotărâri care au putere de lege”, a spus șefa DNA.

Cât s-a recuperat în cinci ani

Din 2013, a mai spus Kovesi au fost recuperate 2 miliarde de euro in 5 ani in care bugetul pentru astfel de activități a fost de 2 milioane de euro si 2,7 milioane de euro..

Închisoare sau pierderea averii?

"Experienţa din ultimii ani îmi arată că s-a reusit, dar sa vedem ce se intampla cu banii indisponibilizati. Cand vorbim de recuperarea prejudiciilor, confiscarea sumelor poate duce la acest rezultat. Am citit un studiu european care spunea ca inculpatii prefera sa petreaca timp in puscarie, dar sa nu li se ia averea. Lucru care sa se confirme. In ultimii ani, din punct de vedere al legislatiei s-au facut pasi importanti, iar elementul care a facut schimbarea a fost introducerea confiscarii extinse.

Probabil rezultatele nu sunt spectaculoase, dar CCR a decis ca legea nu poate sa produca efecte retroactive. Atat ca procuror general, cat si ca procuror sef DNA, am considerat ca recuperarea prejudiciului constitutie o prioritate.Ne-am propus sa infiintam un compartiment format din politisti specialisti, care are ca princ atributie dublarea inestigatiei penale cu una financiara. Poate verifica conturi bancare, proprietati, nu doar in romania, ci si in strainatate.", a spus Kovesi.