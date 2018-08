Iohannis, acuzat de ÎNALTĂ TRĂDARE! Documentul SECRET din PSD care ar putea ARUNCA ÎN AER politica din România

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a dezvăluit, duminică seara la Antena 3, că în interiorul partidului există un document prin care Klaus Iohannis ar putea fi acuzat de înaltă trădare.





Șeful PSD a precizat că documentul, la care încă se lucrează și nu s-a ajuns la o formă finală, ar putea să se transforme într-o plângere penală, care să ajungă la procurori.

„Există acel document. Unii colegi din partid l-au lucrat. Am știut că îl lucrează. Nu este finalizat și nu s-a ajuns la o discuție finală ca să luăm o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tăriceanu despre asta, dar opinia mea este că sunt multe acțiuni care pot îmbrăca forma trădării, dacă ne uităm cu atenție pe Codul Penal și pe definiția articolului respective. Nu am ajuns acolo încă, nu mi-aș dori să ajung acolo, dar nu este imposibil. Sunt acțiuni care au adus deserviciu României, economic, strategic. Întrebi guvernul dacă mai are bani de pensii și salarii. Când pui o astfel de întrebare toate piețele reacționează. Poate influența cursul leu-euro”, a precizat Dragnea, la Antena 3.

Liviu Dragnea a mai precizat că președintele Klaus Iohannis s-a făcut de râs după declarațile din ultima perioadă.

„Prima dată s-a umplut de ridicol prin cotestarea la CCR a plecării premierului Dăncilă în concediu. Ieri a fost însă apogeul...a făcut și câteva dezacorduri”, a spus Dragnea.

„Este din ce în ce mai disperat. Vede că nu mai are o susținere serioasă în stradă pentru că mase de oameni nu se mai lasă manipulați”

„Iohannis nu mai are bază electorală. Și-a construit electoratul pe gogoașa umflată de statul paralel...e agitat că vede că se mișcă și Cioloș”, a mai precizat Dragnea.

