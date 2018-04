Klaus Iohannis crede că premierul nu face faţă funcţiei: „Solicit demisia prim-ministrului Viorica Dăncilă” Breaking news! Update

Președintele României, Klaus Iohannis, a solicitat, vineri, la Palatul Cotroceni, demisia Vioricăi Dăncilă din fruntea Guvernului, motivând că, după cele trei luni de la învestitură, aceasta a arătat că nu poate face față poziției de premier.





Întreaga declarație a Președintelui Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni:

„Ar fi trebuit să am o întâlnire la ora 11 cu doamna Dăncilă. Acea întâlnire nu s-a mai ținut, dar asta nu are nicio importanța și nu schimbă lucrurile pe care am intenționat să le spun românilor.

Pe de altă parte, aspura acestor chestiuni m-am mai exprimat. Vreau sa repet însă două lucruri.

BNR este independent de politică, de Guvern sau de alte autorități ale statului. PSD pune sub semnul întrebării și chestionează această independență. Acest lucru s-a putut vedea din niște declarații din conducerea PSD. BNR nu poate fi acaparat politic de PSD. BNR trebuie să rămână independent. Este de dorit ca politicile BNR și politicile Guvernului sa fie corelate. Nu s-a întâmplat acest lucru. Am dorit să mediez între ei.

Doamna Dăncilă nu a înteles acest lucru. Săptămâna trecută în Guvern s-a discutat un document secret, un memorandum secret pe politică externă. Asta a fost o mare greșeală. În chestuni de politică externă, când vorbim de documente secrete, trebuie să fie consultat Președintele, lucru care nu s-a întamplat!

În Constituție, în deciziile CCR, se statuează și se știe că este nevoie, în interesul României, nu în interesul altcuiva, de o consultare între Premier si Președinte. Autoritățile publice trebuie sa colaboreze loial. Aceste nevoi ale statului nu au fost înțelese de doamnă Dăncilă.

Pe 29 ianuarie 2018, doamna Dăncila zicea: „Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!” Este jurământul pe care îl depunem după care primim demnități publice.

Asta înseamnă că se respectă nevoia de consultare în interesul statului roman, se respectă deciziile CCR. Toate acestea în interesul României si al românilor.

Doamna Dăncilă a preferat să execute ordinele venite de la partid.

Având în vedere acestea, retrag încrederea doamnei Dăncilă.

Pe 29 ianuarie 2018, Guvernul a fost învestit. Au trecut aproape trei luni, dupa care pot să trag o concluzie. Doamna Dăncilă nu face față poziției de prim-ministru al României și transformă Guvernul într-o vulnerabilitate pentru România.

De aceea, solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcția de prim-ministru al României.”

--

Premierul Viorica Dăncilă l-a anunțat, telefonic, pe președintele Klaus Iohannis că nu va merge vineri la Cotroceni.

Viorica Dăncilă era așteptată, vineri, la Palatul Cotroceni pentru discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis. Invitaţia a fost lansată acum două zile, când tema propusă de şeful statului era un eventual conflict între Guvern şi BNR.

Între timp, Klaus Iohannis a declarat că aşteaptă explicaţii de la premier şi pentru vizita din Israel, în care aceasta ar fi plecat fără mandat din partea sa.

Pagina 1 din 1