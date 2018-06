Duminică intră în vigoare noile TARIFE decise de Primăria Capitalei pentru PARCĂRILE din CENTRU

Pe 14 iunie Consiliul General al Municipiului București a decis creșterea prețurilor pentru parcarea autoturismelor în Zona 0 a Capitalei.





Noile tarife pentru parcările Primăriei Capitalei intră în vigoare în această duminică. Pentru zona zero a Bucureștiului, o oră de parcare va costa 10 lei. Noile reglementări instituie 3 zone de taxare în București. Zona 0, compusă din 4 sub-zone, taxă de parcare 10 lei pe ora

zona parcajului subteran Intercontinental, străzile N. Bălcescu – C.A. Rosetti – D. Gerota – J. L. Calderon – T. Arghezi – Carol I;

zona parcajului subteran din Piață Unversității, străzile N. Bălcescu - I. Câmpineanu - Calea Victoriei - Splaiul Independenței - Halelor - I. C. Brătianu; zona parcajului suprateran Cocor, străzile I. C. Brătianu - Sf. Vineri - Calea Moșilor - H. Botev - C. Coposu; a patra zona este cea a parcajului suprateran Unirea, cu străzile C. Coposu - M. Basarab - Mircea Vodă - Unirii - Brătianu.

În zona 1 se aplică tarife de 5, respectiv 2,5 lei pe ora:

Piață Victoriei – bd. Iancu de Hunedoara – str. Polonă – str. Mihai Eminescu – str. Traian – str. Nerva Traian – bd. Gh. Șincai – str. Lanariei – Calea Șerban Vodă – bd. Mărășești – str. Mitropolit Nifon – bd. Libertății – Calea 13 Septembrie – str. Izvor – str. B. P. Hasdeu – str. Vasile Pârvan – str. Berzei – str. Buzești – Piața Victoriei

Cum se aplică tarifele:

5 lei/ora – tarif unic de luni până vineri în intervalul orar 06.01-18.00, cu extindere, în funcție de parcaj, în zone unde numărul de vizitatori este mare, de luni până duminică în intervalul orar 00.00-24.00; după intervalul maxim de parcare de 2 ore, se aplică măsura suprataxării la un nivel dublu pentru fiecare ora de depășire. 2,5 lei/ora – tarif unic în zilele săptămânii în intervalul orar 18.01-06.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 5 lei/ora .

În ambele cazuri, tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare. Pentru unitățile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive – locuri de parcare rezervate pe baza de contract tariful este de 5 lei/ora x 24 ore x 30 zile. Riveranii beneficiază de un tarif preferențial lunar de 100 lei. Zona 2 – cuprinde locurile de parcare special amenajate între zona 1 și limita administrativă a orașului Tarife utilizabile în zona în zona 2:

2,5 lei/ora – tarif unic de luni până vineri în intervalul orar 06.01-18.00, cu extindere, în funcție de parcaj, în zone unde numărul de vizitatori este mare, de luni până duminică în intervalul orar 00,00-24.00 (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare); 1,5 lei/ora - tarif unic în zilele săptămânii în intervalul orar 18.01-06.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 2,5 lei/ora (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare);

