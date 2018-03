„Leul” Ibrahimovici, GATA DE START la LA Galaxy: „Nu sunt bătrân și voi muri tânăr”

Suedezul Zlatan Ibrahimovici și-a îndeplinit recent dorința și a făcut pasul către MLS (liga nord-americană de fotbal). În această seară, „Ibra” ar putea debuta pentru LA Galaxy chiar în derby-ul cu Los Angeles FC.





Uluitorul atacant în vârstă de 36 de ani nu a mai dorit să continue în Premier League, la Manchester United, și a ales să joace pe final de carieră în SUA. Astăzi, Ibrahimovici poate debuta pentru LA Galaxy, echipă la care a mai evoluat legendarul David Beckham, cel care l-a ți convins, de altfel, pe suedez să aleagă această echipă.

„Venirea mea aici era clară, trebuie să se facă deja acum doi ani, la finalul contractului cu PSG. Mă simt bine, sunt în plină formă. Sunt ca Benjamin Button, nu sunt bătrân şi voi muri tânăr.

Am venit în Anglia în scaun cu rotile, toţi ziceau că sunt bătrân, şi am cucerit-o în trei luni, apoi toată lumea spunea altceva. Ştiu ce pot, ştiu ce am de făcut şi eu sunt aici ca să câştig. Dacă unii fani de aici nu mă cunosc, vă asigur că o să mă cunoască! Ne aşteaptă un meci important, dar eu sunt gata! Leului îi e foame!”, a declarat Zlatan Ibrahimovici în stilul său caracteristic.

