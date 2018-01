Horoscop Transparency International: șapte filme despre avertizorii publici pe care trebuie să le vedeți.

Horoscop Am primit raportul săptămânal ”Transparency International” despre corupție și, ca întotdeauna, România nu este prezentă cu niciun caz. Poate DNA nu-și face treaba, răspunde doar la comenzi politice, sau avertizorii publici sunt absenți de la datorie.





20,21 ianuarie

Horoscop Pe 20 ianuarie s-au născut Federico Fellini, David Lynch, Eugene Sue, Ernest Chausson, Aurel Ţicleanu, Ion Frunzetti, Costache Bălăcescu, Vasile Băran, Dan Rădulecu, Acim Nica, Teodor Bratu. Pe 21 ianuarie s-au născut Benny Hill, Placido Domingo, Telly Savalas, Jack Nicklaus, Paul Scofield, Christian Dior, Gena Devis, Petru Creţia, Silvian Iosifescu.

Horoscop În mod convențional, pe 20 ianuarie, începe zodia Vărsătorului.

Horoscop Tradiţional, pe 20 ianuarie este, în calendarul creștin-ortodox, Sf. Eftimie cel Mare, iar pe 21 ianuarie, Sfinţii Maxim Mărturisitorul, Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila. Eftimie, cel cu numele care în greceşte înseamnă „veselie” - toate supărările sfintelor Biserici le aducea întru veselie. „Numele şi l-a primit cu făgăduinţa de sus, căci, pe când părinţii lui se rugau să aibă fii, glas de sus a venit spunându-le să se bucure şi să fie cu voie bună”. Vieţile Sfinţilor, după Mineie, pagina 232.

În ”Kalendar” Sf. Eftimie se ţine ca să rodească pomii. (Olteanu) Ce frumos!

Horoscop Lupul Şchiop doarme pe cetină de brad, sau urmăreşte pe tinerii lupi în ritualul complicat al nunţii. Peste două-trei luni, exact 63 de zile, se vor naşte puii cei frumoşi, dar curajoşi, iar Lupul Şchiop trebuie să-i prezinte pe fiecare în parte Sfinţilor Andrei şi Petru. Numai ei ştiu să recunoască care dintre pui va fi un Lup de Foc, pentru că la început toţi puii sunt la fel.

Astăzi, pe 20 ianuarie 2018, David Lynch împlineşte 71 de ani. Să-i urăm: „Happy birthday and many happy returns of the day!”

Horoscop A primit trei sau patru Oscaruri, dar nu asta este important pentru mine. Practicant al meditaţiei transcedentale a încercat să transmită, prin operele sale cinematografice, literare, muzicale, grafică etc trăirile sale, experienţa lui suprarealistă. Mulţi chemaţi, puţini au înţeles operele sale.

Horoscop Filmul „Dune”, realizat în 1985, un film-simbol care mi-a plăcut enorm, a fost, însă, nu prea bine primit de publicul larg. Lumea nu a acceptat filmul elitist, plin de simboluri şi de trăiri ezoterice, în care cei mai nobili şi mai dispuşi la scrificiu câştigă, în cele din urmă. „Twin Peaks” şi apoi „Fire, walk with me” au fost mai comerciale, s-au bucurat de succes, cu toate că sunt plasate într-un univers suprarealist, cu trimiteri către multe teme misterioase, oculte, iniţiatice.

David Lynch când face ceva, atunci face complet, „lucrul bine făcut”. Scenarist şi regizor, s-a înconjurat de camermani cu acelaşi „unghi de vedere”, a viziunii lui. Muzica, ei bine, muzica din filmele lui este iniţiatică, să ne amintim de compoziţiile lui Angelo Badalamenti, o muzică misterioasă, melancolică, bolnavă, dar plină de promisiuni tainice, încă neonorate. Sau de tema profeţiei de la începutul filmului „Dune”, muzica datorată altui iniţiat, Brian Eno.

Horoscop Bun, lista filmelor lui este lungă. Republica Franceză i-a acordat Legiunea de Onoare în grad de Ofiţer, iar „The Guardian” scria recent că este "the most important director of this era". Un artist, un creator, un om complet: regizor, scenarist, producător, actor, cântăreţ şi compozitor de muzică, autor de literatură, pictor inspirat.

Nu este întâmplător faptul că, din anul 2002, David Lynch s-a dedicat exclusiv netului, ca fiind media cea mai promiţătoare. A lansat pe net mai multe producţii şi reface, cu un succes moderat (mie nu prea îmi place) „Twin Peaks”.

Fundaţia lui, „David Lynch Foundation For Consciousness-Based Education and Peace” începînd din anul 2005, încearcă să ofere elevilor şi studenţilor această unealtă puternică, care este gândirea, meditataţia transcedentală, ca o cale a creţiei şi a păcii.

Horoscop Acum vreo patruzeci de ani am trecut şi eu prin perioada mediataţiei transcedentale. Un lucru foarte bun, dar nu suficient pentru mine. Yoga, zurkhane, kabbala, mistică tibetană, sufi, etc le-am încercat pe toate - dar iată, am găsit, ca mulţi alţii înaintea mea, soluţia finală în pustnicia mea în rodaj, ortodoxia neptică şi isihastă, aici, în Prahova submontană. Cu un dram de folclor, şamanism, că nu este natura degeaba în jur şi pădurea ştie poveşti tulburătoare, ca să nu mai pomenesc de Lupul Şchiop, mereu prezent în gândul meu și parcă-parcă îl văd în colțul ochilor. Este adevărat, întrebați cățelușele mele și ele îl simt cum simt și fantomița pisicii Gina.

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți am primit raportul săptămânal ”Transparency International” despre corupție și, ca întotdeauna, România nu este prezentă cu niciun caz. Poate DNA nu-și face treaba, răspunde doar la comenzi politice, sau avertizorii publici sunt absenți de la datorie. În legătură cu avertizorii publici, (whistleblowers), cei de la Transparency International ne roagă să vedem șapte filme și să le comunicăm impresiile noastre pe Twitter la @anticorruption. Sunt cazuri reale, povestite artistic prin film. Serpico (1973), All the Presidents Men (1976), Silkwood (1983), The Insider (1999), The Informant (2009), Snowden (2016) și The Post (2017) – acestea sunt filmele propuse de Transparency International. Eu le-am văzut pe toate, calitatea de avertizor mă obliga, aprope toate sunt foarte bune, scenarii care respectă cazurile reale, castinguri de excepție, actori unul și unul, mari regizori. Vi le recomand, dacă nu le-ați văzut.

Transparency International anunță că a 18-a ediție a ”Conferinței Internaționale Anti-Corupție” se va ține la Copenhaga, Danemarca, între 22 și 24 octombrie 2018 cu tema: ”Together for Development, Peace and Security: Now is the Time to Act”. Danemarca este țara cu cea mai puțină corupție din lume.

Horoscop Sunt curios dacă și cine va participa în toamnă la conferința din Danemarca, din partea României, o țară aflată pe ultima listă a corupției întocmită de Transparency International pe locul 48, împreună cu Ungaria și Iordania, poziție considerată ca oglindind o corupție generalizată a sistemului public, producătoare (pe lîngă aspectul ilegal juridic) de inegalități frapante, de sărăcie și abuzuri.

Până atunci, până în toamnă, o să mai curgă multă apă pe Dâmboviță așa că să ne mulțumim cu constatarea sigură că mâine este, în definitiv o altă zi!

